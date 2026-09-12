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Парк Горького (Gorky Park) - Moscow Calling (4640001405556) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Парк Горького (Gorky Park) - Moscow Calling (4640001405556) виниловая пластинка

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Парк Горького (Gorky Park) - Moscow Calling (4640001405556) виниловая пластинка - фото 1
Парк Горького (Gorky Park) - Moscow Calling (4640001405556) виниловая пластинка - фото 2
Парк Горького (Gorky Park) - Moscow Calling (4640001405556) виниловая пластинка - фото 3
Парк Горького (Gorky Park) - Moscow Calling (4640001405556) виниловая пластинка - фото 4
Парк Горького (Gorky Park) - Moscow Calling (4640001405556) виниловая пластинка - фото 5
Парк Горького (Gorky Park) - Moscow Calling (4640001405556) виниловая пластинка - фото 6
Парк Горького (Gorky Park) - Moscow Calling (4640001405556) виниловая пластинка - фото 7
Парк Горького (Gorky Park) - Moscow Calling (4640001405556) виниловая пластинка - фото 8
Парк Горького (Gorky Park) - Moscow Calling (4640001405556) виниловая пластинка - фото 9
Парк Горького (Gorky Park) - Moscow Calling (4640001405556) виниловая пластинка - фото 10
Парк Горького (Gorky Park) - Moscow Calling (4640001405556) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Парк Горького (Gorky Park)
Альбом (сингл)
Парк Горького
Жанр
Русский рок, Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Парк Горького (Gorky Park) - Moscow Calling (4640001405556) виниловая пластинка - фото 1
  • Парк Горького (Gorky Park) - Moscow Calling (4640001405556) виниловая пластинка - фото 2
  • Парк Горького (Gorky Park) - Moscow Calling (4640001405556) виниловая пластинка - фото 3
  • Парк Горького (Gorky Park) - Moscow Calling (4640001405556) виниловая пластинка - фото 4
  • Парк Горького (Gorky Park) - Moscow Calling (4640001405556) виниловая пластинка - фото 5
  • Парк Горького (Gorky Park) - Moscow Calling (4640001405556) виниловая пластинка - фото 6
  • Парк Горького (Gorky Park) - Moscow Calling (4640001405556) виниловая пластинка - фото 7
  • Парк Горького (Gorky Park) - Moscow Calling (4640001405556) виниловая пластинка - фото 8
  • Парк Горького (Gorky Park) - Moscow Calling (4640001405556) виниловая пластинка - фото 9
  • Парк Горького (Gorky Park) - Moscow Calling (4640001405556) виниловая пластинка - фото 10
  • Парк Горького (Gorky Park) - Moscow Calling (4640001405556) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696175
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Характеристики

Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001405556]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Парк Горького (Gorky Park)
Альбом (сингл)
Парк Горького
Жанр
Русский рок, Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Moscow Calling, All Roads, Politics Of Love, Tomorrow, Stranger Volga Boatman, Strike, Welcome To The Gorky Park, Two Candles, Im Going Down, City Of Pain, Dont Pull The Trigger, Tell Me Why
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Парк Горького (Gorky Park) - Moscow Calling (4640001405556) виниловая пластинка

Moroz Records представляет полную версию легендарного альбома группы ПАРК ГОРЬКОГО – ‘MOSCOW CALLING’ на двойном тяжёлом виниле и компакт-дисках. Тридцать лет назад наш лейбл впервые издал виниловую пластинку с этим альбомом, но тогда, в силу ограничений, две композиции пришлось исключить из трек-листа. Специально для релиза 2023 года звук прошёл процесс бережного ремастеринга под контролем Художественного руководителя ПАРКА ГОРЬКОГО Алексея Белова. Тираж пластинок изготовлен по технологии DMM, чтобы более точно передать все нюансы звучания. ПАРК ГОРЬКОГО (GORKY PARK) – команда, занимавшая верхние строчки чартов MTV и Billbord. Это единственная советская рок-группа, триумфально покорившая Западный музыкальный мир.

Отзывы о товаре Парк Горького (Gorky Park) - Moscow Calling (4640001405556) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001405556]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Парк Горького (Gorky Park)
Альбом (сингл)
Парк Горького
Жанр
Русский рок, Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Moscow Calling, All Roads, Politics Of Love, Tomorrow, Stranger Volga Boatman, Strike, Welcome To The Gorky Park, Two Candles, Im Going Down, City Of Pain, Dont Pull The Trigger, Tell Me Why
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Moroz Records представляет полную версию легендарного альбома группы ПАРК ГОРЬКОГО – ‘MOSCOW CALLING’ на двойном тяжёлом виниле и компакт-дисках. Тридцать лет назад наш лейбл впервые издал виниловую пластинку с этим альбомом, но тогда, в силу ограничений, две композиции пришлось исключить из трек-листа. Специально для релиза 2023 года звук прошёл процесс бережного ремастеринга под контролем Художественного руководителя ПАРКА ГОРЬКОГО Алексея Белова. Тираж пластинок изготовлен по технологии DMM, чтобы более точно передать все нюансы звучания. ПАРК ГОРЬКОГО (GORKY PARK) – команда, занимавшая верхние строчки чартов MTV и Billbord. Это единственная советская рок-группа, триумфально покорившая Западный музыкальный мир.
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Отзывы


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