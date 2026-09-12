Парк Горького (Gorky Park) - Moscow Calling (4640001405556) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Парк Горького (Gorky Park) - Moscow Calling (4640001405556) виниловая пластинка
Moroz Records представляет полную версию легендарного альбома группы ПАРК ГОРЬКОГО – ‘MOSCOW CALLING’ на двойном тяжёлом виниле и компакт-дисках. Тридцать лет назад наш лейбл впервые издал виниловую пластинку с этим альбомом, но тогда, в силу ограничений, две композиции пришлось исключить из трек-листа. Специально для релиза 2023 года звук прошёл процесс бережного ремастеринга под контролем Художественного руководителя ПАРКА ГОРЬКОГО Алексея Белова. Тираж пластинок изготовлен по технологии DMM, чтобы более точно передать все нюансы звучания. ПАРК ГОРЬКОГО (GORKY PARK) – команда, занимавшая верхние строчки чартов MTV и Billbord. Это единственная советская рок-группа, триумфально покорившая Западный музыкальный мир.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 280 руб.1320 руб. в СплитАквариум - Записки О Флоре И Фауне (2Lp) (4640004135054) винилов...
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитUma2Rman - Куда Приводят Мечты (4657819846624) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитЗвуки Му - Грубый Закат В Москве (2Lp) (4660059682181B) винилова...
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитМакаревич / Бг (Иноагенты В Рф) - 20 Лет Спустя (2Lp) (466005968...
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитМайк И Аквариум - Майк И Аквариум 1980 (2Lp) (4660059682914B) ви...
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитShelby Lynne - Consequences Of The Crown (coloured) (01980281465...
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитThe Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0602557275292) винилов...
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитDeep Purple - Splat! (coloured) (4029759215103) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитIndochine - Dancetaria (0889853030316) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитIndochine - Un Jour Dans Notre Vie (0888751101111) виниловая пла...
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитMalia - One Grass Skirt To London (4029759191018) виниловая плас...
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитThe Neighbourhood - Chip Chrome & The Mono-Tones (0194397999211)...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Парк Горького (Gorky Park) - Moscow Calling (4640001405556) виниловая пластинка