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Натали - Ветер С Моря Дул - Сборник Лучших Песен (4680068805463) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Натали - Ветер С Моря Дул - Сборник Лучших Песен (4680068805463) виниловая пластинка

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Натали - Ветер С Моря Дул - Сборник Лучших Песен (4680068805463) виниловая пластинка - фото 1
Натали - Ветер С Моря Дул - Сборник Лучших Песен (4680068805463) виниловая пластинка - фото 2
Натали - Ветер С Моря Дул - Сборник Лучших Песен (4680068805463) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Натали
Альбом (сингл)
Сборник Лучших Песен
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Натали - Ветер С Моря Дул - Сборник Лучших Песен (4680068805463) виниловая пластинка - фото 1
  • Натали - Ветер С Моря Дул - Сборник Лучших Песен (4680068805463) виниловая пластинка - фото 2
  • Натали - Ветер С Моря Дул - Сборник Лучших Песен (4680068805463) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696164
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Натали - Ветер С Моря Дул - Сборник Лучших Песен (4680068805463) виниловая пластинка
3 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805463]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Натали
Альбом (сингл)
Сборник Лучших Песен
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Ветер с моря дул, Звезды падали с неба, Облака, Считалочка, Улыбочка Я люблю тебя, Не звони, Черепашка, Николай, Новогодняя, О, Боже, какой мужчина, Шахерезада, Володя, Поехали на дачу!, Замуж за лето, Не уноси моё счастье
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Натали - Ветер С Моря Дул - Сборник Лучших Песен (4680068805463) виниловая пластинка

«Ветер с моря дул…» — песня Натали из альбома «Ветер с моря», первая в плей-листе альбома. Журнал «Афиша» включил «Ветер с моря дул» в число 99 самых ярких и запомнившихся русских поп-хитов 1991—2011 годов. Песня превратила Натали в одну из самых популярных певиц страны.

Отзывы о товаре Натали - Ветер С Моря Дул - Сборник Лучших Песен (4680068805463) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805463]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Натали
Альбом (сингл)
Сборник Лучших Песен
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Ветер с моря дул, Звезды падали с неба, Облака, Считалочка, Улыбочка Я люблю тебя, Не звони, Черепашка, Николай, Новогодняя, О, Боже, какой мужчина, Шахерезада, Володя, Поехали на дачу!, Замуж за лето, Не уноси моё счастье
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
«Ветер с моря дул…» — песня Натали из альбома «Ветер с моря», первая в плей-листе альбома. Журнал «Афиша» включил «Ветер с моря дул» в число 99 самых ярких и запомнившихся русских поп-хитов 1991—2011 годов. Песня превратила Натали в одну из самых популярных певиц страны.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Натали - Ветер С Моря Дул - Сборник Лучших Песен (4680068805463) виниловая пластинка - по цене 3100 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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