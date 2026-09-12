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Механический Пес (Дельфин) - Температура горения бумаги (4620032913329) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Механический Пес (Дельфин) - Температура горения бумаги (4620032913329) виниловая пластинка

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Механический Пес (Дельфин) - Температура горения бумаги (4620032913329) виниловая пластинка - фото 1
Механический Пес (Дельфин) - Температура горения бумаги (4620032913329) виниловая пластинка - фото 2
Механический Пес (Дельфин) - Температура горения бумаги (4620032913329) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Механический Пес (Дельфин)
Альбом (сингл)
Температура горения бумаги
Жанр
Русский рэп, Русская альтернатива
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Механический Пес (Дельфин) - Температура горения бумаги (4620032913329) виниловая пластинка - фото 1
  • Механический Пес (Дельфин) - Температура горения бумаги (4620032913329) виниловая пластинка - фото 2
  • Механический Пес (Дельфин) - Температура горения бумаги (4620032913329) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696136
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Характеристики

Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032913329]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Механический Пес (Дельфин)
Альбом (сингл)
Температура горения бумаги
Жанр
Русский рэп, Русская альтернатива
Трек-лист
Февраль, Среда, 4 Марта 2020, Пятница, 13 Марта 2020, Суббота, 21 Марта 2020, Понедельник, 30 Марта 2020 Вторник, 7 Апреля 2020, Четверг, 16 Апреля 2020, Воскресенье, 26 Апреля 2020, Май
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Механический Пес (Дельфин) - Температура горения бумаги (4620032913329) виниловая пластинка

Температура Горения Бумаги - студийный альбом сайд-проекта Андрея Дельфина Лысикова группы Механический Пёс, выпущенный в 2020 году. Название альбома отсылает к роману великого американского фантаста Рея Бредбери 451 градус по Фаренгейту. Материал проекта был создан и записан в период с начала марта по конец апреля 2020 года в Москве в условиях домашней самоизоляции. По словам артиста это время и ситуация были использованы, чтобы наконец-то сделать то, что очень давно хотелось сделать. В записи альбома принимал участие мультиинструменталист Сергей Лебедев, который более десяти лет работает вместе с Дельфином. Андрей Вячеславович Лысиков (более известный как Дельфин) - российский поэт и музыкант. Бывший участник и автор песен хип-хоп трио Мальчишник, группы Дубовый Гаайъ и проекта Мишины дельфины. Больше известен благодаря одноименному сольному проекту.

Отзывы о товаре Механический Пес (Дельфин) - Температура горения бумаги (4620032913329) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032913329]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Механический Пес (Дельфин)
Альбом (сингл)
Температура горения бумаги
Жанр
Русский рэп, Русская альтернатива
Трек-лист
Февраль, Среда, 4 Марта 2020, Пятница, 13 Марта 2020, Суббота, 21 Марта 2020, Понедельник, 30 Марта 2020 Вторник, 7 Апреля 2020, Четверг, 16 Апреля 2020, Воскресенье, 26 Апреля 2020, Май
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Температура Горения Бумаги - студийный альбом сайд-проекта Андрея Дельфина Лысикова группы Механический Пёс, выпущенный в 2020 году. Название альбома отсылает к роману великого американского фантаста Рея Бредбери 451 градус по Фаренгейту. Материал проекта был создан и записан в период с начала марта по конец апреля 2020 года в Москве в условиях домашней самоизоляции. По словам артиста это время и ситуация были использованы, чтобы наконец-то сделать то, что очень давно хотелось сделать. В записи альбома принимал участие мультиинструменталист Сергей Лебедев, который более десяти лет работает вместе с Дельфином. Андрей Вячеславович Лысиков (более известный как Дельфин) - российский поэт и музыкант. Бывший участник и автор песен хип-хоп трио Мальчишник, группы Дубовый Гаайъ и проекта Мишины дельфины. Больше известен благодаря одноименному сольному проекту.
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Отзывы


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