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Агутин Леонид - Любовь. Дорога. Грусть И Радость (White) (4680068801595) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Агутин Леонид - Любовь. Дорога. Грусть И Радость (White) (4680068801595) виниловая пластинка

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Агутин Леонид - Любовь. Дорога. Грусть И Радость (White) (4680068801595) виниловая пластинка - фото 1
Агутин Леонид - Любовь. Дорога. Грусть И Радость (White) (4680068801595) виниловая пластинка - фото 2
Агутин Леонид - Любовь. Дорога. Грусть И Радость (White) (4680068801595) виниловая пластинка - фото 3
Агутин Леонид - Любовь. Дорога. Грусть И Радость (White) (4680068801595) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Леонид Агутин
Альбом (сингл)
Любовь. Дорога. Грусть И Радость
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Агутин Леонид - Любовь. Дорога. Грусть И Радость (White) (4680068801595) виниловая пластинка - фото 1
  • Агутин Леонид - Любовь. Дорога. Грусть И Радость (White) (4680068801595) виниловая пластинка - фото 2
  • Агутин Леонид - Любовь. Дорога. Грусть И Радость (White) (4680068801595) виниловая пластинка - фото 3
  • Агутин Леонид - Любовь. Дорога. Грусть И Радость (White) (4680068801595) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 750 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696128
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Агутин Леонид - Любовь. Дорога. Грусть И Радость (White) (4680068801595) виниловая пластинка
2 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801595]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Леонид Агутин
Альбом (сингл)
Любовь. Дорога. Грусть И Радость
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Игрушки, Не уходи далеко, Белиберда, Две дороги, два пути, Прочитай между строк Женщинам, Платье невесты, Колыбальная, По дороге на Юг, Аэропорты
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Агутин Леонид - Любовь. Дорога. Грусть И Радость (White) (4680068801595) виниловая пластинка

Альбом Леонида Агутина на цветном Виниле. Альбом с задумчивым названием Любовь. Дорога. Грусть и радость, почти полностью описывающим его содержание. Это альбом в фирменном агутинском стиле, изобилующем всякими латино и фламенко-наворотами, — но на сей раз всЈ в какой-то дымке-поволоке, без буйного веселья или трагической лирики. Это сам-по-себе-диск, не требующий купить его и полюбить. ВсЈ, что нужно для получения удовольствия от прослушивания, - уважение к автору и вера в то, что Агутин сделает все как надо. Как и в случае с Cosmopolitan Live, Леонид ничего никому не доказывает, но предъявляет очень профессиональный и качественный продукт.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Агутин Леонид - Любовь. Дорога. Грусть И Радость (White) (4680068801595) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801595]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Леонид Агутин
Альбом (сингл)
Любовь. Дорога. Грусть И Радость
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Игрушки, Не уходи далеко, Белиберда, Две дороги, два пути, Прочитай между строк Женщинам, Платье невесты, Колыбальная, По дороге на Юг, Аэропорты
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
Альбом Леонида Агутина на цветном Виниле. Альбом с задумчивым названием Любовь. Дорога. Грусть и радость, почти полностью описывающим его содержание. Это альбом в фирменном агутинском стиле, изобилующем всякими латино и фламенко-наворотами, — но на сей раз всЈ в какой-то дымке-поволоке, без буйного веселья или трагической лирики. Это сам-по-себе-диск, не требующий купить его и полюбить. ВсЈ, что нужно для получения удовольствия от прослушивания, - уважение к автору и вера в то, что Агутин сделает все как надо. Как и в случае с Cosmopolitan Live, Леонид ничего никому не доказывает, но предъявляет очень профессиональный и качественный продукт.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Агутин Леонид - Любовь. Дорога. Грусть И Радость (White) (4680068801595) виниловая пластинка - по цене 2750 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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