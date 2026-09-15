Описание товара Король И Шут - Как в старой сказке (4606344052659) виниловая пластинка

«Как в старой сказке» — пятый студийный альбом российской панк-рок-группы «Король и Шут». Выпущен 12 ноября 2001 года. Одной из особенностей альбома является использование не характерных для панка хард-роковых мотивов и риффов. В альбом «Как в старой сказке» вошли как достаточно старые, но ранее не издававшиеся композиции, так и совершенно новые песни. Одна из самых старых песен альбома — «Скотный двор» исполнялась на концертах уже в 1994 году. Музыка к композиции «Возвращение колдуна» была записана на демо-сингле в 1992 году. Ранние версии песен «Гимн Шута» и «Тайна хозяйки старинных часов» были записаны Андреем Князевым в 1997 году. Работа над новым альбомом началась осенью 2000 года. 20 октября состоялся концерт в Кургане, на котором группа выступила без Михаила Горшенёва, незадолго до этого попавшего в больницу. Чтобы хоть как-то компенсировать его отсутствие публике были представлены новые песни: «Парень и Леший», «Кто это всё придумалx» и «Тайна хозяйки старинных часов». В дальнейшем песня «Кто это всё придумалx» исполнялась практически на каждом концерте ещё до выхода альбома. 19 июля 2001 года музыканты приступили к записи «Как в старой сказке» на студии «Мелодия» в Санкт-Петербурге. Альбом «Как в старой сказке» придумывался примерно таким же образом, как «Герои и Злодеи» — то есть, в самый последний момент. Какое-то количество песен уже было готово, как основа, но, хотя мы не укладывались в сроки, хотелось сделать песен 17, не меньше. И началось. Я свои песни делал заранее, то есть, примерно, месяца за два до записи в студии, а Горшок подключился в самый последний момент. Тем не менее, в общем-то, я сделал 7 песен, Горшок 10 и мы этот альбом довели.. — Андрей Князев. «Самая правдивая история о самой невероятной группе». Весь материал был записан в течение месяца. Впервые в записи альбома «Короля и Шута» принимал участие гитарист Александр Леонтьев, незадолго до этого присоединившийся к постоянному составу группы. В середине августа в рекордный срок, за одни сутки, был снят клип на песню «Проклятый старый дом». Съёмка проводилась на даче друзей музыкантов «Короля и Шута». Режиссёром выступил Валерий Хатин, который впоследствии снял ещё один клип для группы, на песню «Месть Гарри» из альбома «Бунт на корабле».