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Король И Шут - Как в старой сказке (4606344052659) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Король И Шут - Как в старой сказке (4606344052659) виниловая пластинка

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Король И Шут - Как в старой сказке (4606344052659) виниловая пластинка - фото 1
Король И Шут - Как в старой сказке (4606344052659) виниловая пластинка - фото 2
Король И Шут - Как в старой сказке (4606344052659) виниловая пластинка - фото 3
Король И Шут - Как в старой сказке (4606344052659) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Король и Шут
Альбом (сингл)
Как в старой сказке
Жанр
Русский рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Король И Шут - Как в старой сказке (4606344052659) виниловая пластинка - фото 1
  • Король И Шут - Как в старой сказке (4606344052659) виниловая пластинка - фото 2
  • Король И Шут - Как в старой сказке (4606344052659) виниловая пластинка - фото 3
  • Король И Шут - Как в старой сказке (4606344052659) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696114
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Король И Шут - Как в старой сказке (4606344052659) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4606344052659]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Король и Шут
Альбом (сингл)
Как в старой сказке
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Гимн Шута, Проклятый Старый Дом, Тайна Хозяйки Старинных Часов, Кузьма И Барин, Пират Скотный Двор, Возвращение Колдуна, Зловещий Кузен, Ответ - Лютая Месть!, Рогатый, Двухголовый Отпрыск, Два Монаха В Одну Ночь, Кто Это Всё Придумалx, Пивной Череп, Парень И Леший, Похороны Панка, Воспоминания О Былой Любви
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Король И Шут - Как в старой сказке (4606344052659) виниловая пластинка

«Как в старой сказке» — пятый студийный альбом российской панк-рок-группы «Король и Шут». Выпущен 12 ноября 2001 года. Одной из особенностей альбома является использование не характерных для панка хард-роковых мотивов и риффов. В альбом «Как в старой сказке» вошли как достаточно старые, но ранее не издававшиеся композиции, так и совершенно новые песни. Одна из самых старых песен альбома — «Скотный двор» исполнялась на концертах уже в 1994 году. Музыка к композиции «Возвращение колдуна» была записана на демо-сингле в 1992 году. Ранние версии песен «Гимн Шута» и «Тайна хозяйки старинных часов» были записаны Андреем Князевым в 1997 году. Работа над новым альбомом началась осенью 2000 года. 20 октября состоялся концерт в Кургане, на котором группа выступила без Михаила Горшенёва, незадолго до этого попавшего в больницу. Чтобы хоть как-то компенсировать его отсутствие публике были представлены новые песни: «Парень и Леший», «Кто это всё придумалx» и «Тайна хозяйки старинных часов». В дальнейшем песня «Кто это всё придумалx» исполнялась практически на каждом концерте ещё до выхода альбома. 19 июля 2001 года музыканты приступили к записи «Как в старой сказке» на студии «Мелодия» в Санкт-Петербурге. Альбом «Как в старой сказке» придумывался примерно таким же образом, как «Герои и Злодеи» — то есть, в самый последний момент. Какое-то количество песен уже было готово, как основа, но, хотя мы не укладывались в сроки, хотелось сделать песен 17, не меньше. И началось. Я свои песни делал заранее, то есть, примерно, месяца за два до записи в студии, а Горшок подключился в самый последний момент. Тем не менее, в общем-то, я сделал 7 песен, Горшок 10 и мы этот альбом довели.. — Андрей Князев. «Самая правдивая история о самой невероятной группе». Весь материал был записан в течение месяца. Впервые в записи альбома «Короля и Шута» принимал участие гитарист Александр Леонтьев, незадолго до этого присоединившийся к постоянному составу группы. В середине августа в рекордный срок, за одни сутки, был снят клип на песню «Проклятый старый дом». Съёмка проводилась на даче друзей музыкантов «Короля и Шута». Режиссёром выступил Валерий Хатин, который впоследствии снял ещё один клип для группы, на песню «Месть Гарри» из альбома «Бунт на корабле».

Отзывы о товаре Король И Шут - Как в старой сказке (4606344052659) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4606344052659]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Король и Шут
Альбом (сингл)
Как в старой сказке
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Гимн Шута, Проклятый Старый Дом, Тайна Хозяйки Старинных Часов, Кузьма И Барин, Пират Скотный Двор, Возвращение Колдуна, Зловещий Кузен, Ответ - Лютая Месть!, Рогатый, Двухголовый Отпрыск, Два Монаха В Одну Ночь, Кто Это Всё Придумалx, Пивной Череп, Парень И Леший, Похороны Панка, Воспоминания О Былой Любви
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Описание
«Как в старой сказке» — пятый студийный альбом российской панк-рок-группы «Король и Шут». Выпущен 12 ноября 2001 года. Одной из особенностей альбома является использование не характерных для панка хард-роковых мотивов и риффов. В альбом «Как в старой сказке» вошли как достаточно старые, но ранее не издававшиеся композиции, так и совершенно новые песни. Одна из самых старых песен альбома — «Скотный двор» исполнялась на концертах уже в 1994 году. Музыка к композиции «Возвращение колдуна» была записана на демо-сингле в 1992 году. Ранние версии песен «Гимн Шута» и «Тайна хозяйки старинных часов» были записаны Андреем Князевым в 1997 году. Работа над новым альбомом началась осенью 2000 года. 20 октября состоялся концерт в Кургане, на котором группа выступила без Михаила Горшенёва, незадолго до этого попавшего в больницу. Чтобы хоть как-то компенсировать его отсутствие публике были представлены новые песни: «Парень и Леший», «Кто это всё придумалx» и «Тайна хозяйки старинных часов». В дальнейшем песня «Кто это всё придумалx» исполнялась практически на каждом концерте ещё до выхода альбома. 19 июля 2001 года музыканты приступили к записи «Как в старой сказке» на студии «Мелодия» в Санкт-Петербурге. Альбом «Как в старой сказке» придумывался примерно таким же образом, как «Герои и Злодеи» — то есть, в самый последний момент. Какое-то количество песен уже было готово, как основа, но, хотя мы не укладывались в сроки, хотелось сделать песен 17, не меньше. И началось. Я свои песни делал заранее, то есть, примерно, месяца за два до записи в студии, а Горшок подключился в самый последний момент. Тем не менее, в общем-то, я сделал 7 песен, Горшок 10 и мы этот альбом довели.. — Андрей Князев. «Самая правдивая история о самой невероятной группе». Весь материал был записан в течение месяца. Впервые в записи альбома «Короля и Шута» принимал участие гитарист Александр Леонтьев, незадолго до этого присоединившийся к постоянному составу группы. В середине августа в рекордный срок, за одни сутки, был снят клип на песню «Проклятый старый дом». Съёмка проводилась на даче друзей музыкантов «Короля и Шута». Режиссёром выступил Валерий Хатин, который впоследствии снял ещё один клип для группы, на песню «Месть Гарри» из альбома «Бунт на корабле».
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Доставка
Отзывы


Купить Король И Шут - Как в старой сказке (4606344052659) виниловая пластинка - по цене 4400 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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