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Тальков Игорь - Лучшие Песни ч.2 (4680068805302) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Тальков Игорь - Лучшие Песни ч.2 (4680068805302) виниловая пластинка

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Тальков Игорь - Лучшие Песни ч.2 (4680068805302) виниловая пластинка - фото 1
Тальков Игорь - Лучшие Песни ч.2 (4680068805302) виниловая пластинка - фото 2
Тальков Игорь - Лучшие Песни ч.2 (4680068805302) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Игорь Тальков
Альбом (сингл)
Лучшие Песни ч.2
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Тальков Игорь - Лучшие Песни ч.2 (4680068805302) виниловая пластинка - фото 1
  • Тальков Игорь - Лучшие Песни ч.2 (4680068805302) виниловая пластинка - фото 2
  • Тальков Игорь - Лучшие Песни ч.2 (4680068805302) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 860 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696105
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Тальков Игорь - Лучшие Песни ч.2 (4680068805302) виниловая пластинка
2 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805302]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Игорь Тальков
Альбом (сингл)
Лучшие Песни ч.2
Жанр
Русский рок
Трек-лист
В океане непонимания, Метаморфоза-2, Моя любовь, Глобус, Замкнутый круг Россия, Этот мир, Ты опоздала, Самый лучший день, Солнце уходит на запад
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Тальков Игорь - Лучшие Песни ч.2 (4680068805302) виниловая пластинка

Игорь Владимирович Тальков (4 ноября 1956, Грецовка, Щёкинский район, Тульская область — 6 октября 1991, Санкт-Петербург) — советский рок-музыкант, певец, автор песен, гитарист, поэт- песенник, киноактёр и писатель. Основатель и лидер рок-группы «Спасательный круг», до этого сотрудничал с группами «Апрель», «Калейдоскоп» и «Электроклуб». Отец музыканта, лидера группы «МирИмиР» Игоря Талькова-младшего.. Впервые Тальков стал известен широкой публике после выступления в 1987 году на фестивале «Песня года» с композицией Давида Тухманова «Чистые пруды». После этого, чтобы поделиться с аудиторией собственными песнями, многие из которых по музыкальному стилю и тексту отличались от произведений, исполнявшихся им ранее, Тальков создал группу «Спасательный круг» и поехал с нею на гастроли с программой, состоявшей из двух частей («песни гражданского содержания» и «лирика»). К1989 году им было написано более двухсот песен. Творчество Талькова трудно отнести к какому-либо определённому музыкальному жанру, оно находится на стыке поп-музыки, рок-музыки и авторской песни.



Теги товара: Русский рок, Эстрада

Отзывы о товаре Тальков Игорь - Лучшие Песни ч.2 (4680068805302) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805302]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Игорь Тальков
Альбом (сингл)
Лучшие Песни ч.2
Жанр
Русский рок
Трек-лист
В океане непонимания, Метаморфоза-2, Моя любовь, Глобус, Замкнутый круг Россия, Этот мир, Ты опоздала, Самый лучший день, Солнце уходит на запад
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Игорь Владимирович Тальков (4 ноября 1956, Грецовка, Щёкинский район, Тульская область — 6 октября 1991, Санкт-Петербург) — советский рок-музыкант, певец, автор песен, гитарист, поэт- песенник, киноактёр и писатель. Основатель и лидер рок-группы «Спасательный круг», до этого сотрудничал с группами «Апрель», «Калейдоскоп» и «Электроклуб». Отец музыканта, лидера группы «МирИмиР» Игоря Талькова-младшего.. Впервые Тальков стал известен широкой публике после выступления в 1987 году на фестивале «Песня года» с композицией Давида Тухманова «Чистые пруды». После этого, чтобы поделиться с аудиторией собственными песнями, многие из которых по музыкальному стилю и тексту отличались от произведений, исполнявшихся им ранее, Тальков создал группу «Спасательный круг» и поехал с нею на гастроли с программой, состоявшей из двух частей («песни гражданского содержания» и «лирика»). К1989 году им было написано более двухсот песен. Творчество Талькова трудно отнести к какому-либо определённому музыкальному жанру, оно находится на стыке поп-музыки, рок-музыки и авторской песни.


Теги товара: Русский рок, Эстрада
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Отзывы


Купить Тальков Игорь - Лучшие Песни ч.2 (4680068805302) виниловая пластинка - по цене 2860 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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