Бродячий Цирк - На грани добра и зла (Orange) (4620032917532) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Бродячий Цирк - На грани добра и зла (Orange) (4620032917532) виниловая пластинка
На грани добра и зла - студийный альбом российской панк-рок группы Бродячий Цирк, выпущенный в 2023 году. Альбом наполнен крепкими гитарными рифами, запоминающимися мелодиями, пронзительными текстами и неповторимой атмосферой меланхоличного панк-рока и посвящен исследованию влиянию порочной природы человека на разрушительные общественно-политические процессы современности. Лимитированное нумерованное издание представлено на цветном оранжевом виниле. Содержит вкладыш с текстами и фото. Бродячий Цирк - российская группа, играющая панк-рок с гранжевыми нотками. Группа сочиняет песни о потрясениях, которые лежат на грани социальной обстановки и внутреннего мира. О мыслях и переживаниях, которые иногда хочется скрыть даже от самого себя, о правде, которая у каждого своя. Так или иначе, сюжеты и события, о которых идёт речь в текстах Бродячего Цирка, затрагивают любого, что делает их максимально близкими и понятными даже тем, для кого подобная музыкальная форма лежит за пределами собственного вкуса.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитMaria Callas - Casta Diva (V7) (coloured) (5054197003936) винило...
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитJake Bugg - Saturday Night Sunday Morning (coloured) (0194398629...
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитManic Street Preachers - The Ultra Vivid Lament (0194398954813) ...
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитSpirit Adrift - Forge Your Future (EP) (coloured) (0194399072714...
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитDeserted Fear - Doomsday (0194399679319) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитPrimal Scream - Demodelica (0194399045510) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитGrouplove - This Is This (0075678644283) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитBriston Maroney - Sunflower (coloured) (0075678645808) виниловая...
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитSheila E. - In The Glamorous Life (coloured) (0603497845231) вин...
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитCandi Staton - Trouble, Heartaches And Sadness (0190295309855) в...
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитMajid Jordan - Majid Jordan (coloured) (0093624882855) виниловая...
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитForenzics - Shades And Echoes (5054197110375) виниловая пластинк...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Отзывы о товаре Бродячий Цирк - На грани добра и зла (Orange) (4620032917532) виниловая пластинка