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Van Morrison - Whats It Gonna Take? (0602445182299) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Van Morrison - Whats It Gonna Take? (0602445182299) виниловая пластинка

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Van Morrison - Whats It Gonna Take? (0602445182299) виниловая пластинка - фото 1
Van Morrison - Whats It Gonna Take? (0602445182299) виниловая пластинка - фото 2
Van Morrison - Whats It Gonna Take? (0602445182299) виниловая пластинка - фото 3
Van Morrison - Whats It Gonna Take? (0602445182299) виниловая пластинка - фото 4
Van Morrison - Whats It Gonna Take? (0602445182299) виниловая пластинка - фото 5
Van Morrison - Whats It Gonna Take? (0602445182299) виниловая пластинка - фото 6
Van Morrison - Whats It Gonna Take? (0602445182299) виниловая пластинка - фото 7
Van Morrison - Whats It Gonna Take? (0602445182299) виниловая пластинка - фото 8
Van Morrison - Whats It Gonna Take? (0602445182299) виниловая пластинка - фото 9
Van Morrison - Whats It Gonna Take? (0602445182299) виниловая пластинка - фото 10
Van Morrison - Whats It Gonna Take? (0602445182299) виниловая пластинка - фото 11
Van Morrison - Whats It Gonna Take? (0602445182299) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Van Morrison - Whats It Gonna Take? (0602445182299) виниловая пластинка - фото 1
  • Van Morrison - Whats It Gonna Take? (0602445182299) виниловая пластинка - фото 2
  • Van Morrison - Whats It Gonna Take? (0602445182299) виниловая пластинка - фото 3
  • Van Morrison - Whats It Gonna Take? (0602445182299) виниловая пластинка - фото 4
  • Van Morrison - Whats It Gonna Take? (0602445182299) виниловая пластинка - фото 5
  • Van Morrison - Whats It Gonna Take? (0602445182299) виниловая пластинка - фото 6
  • Van Morrison - Whats It Gonna Take? (0602445182299) виниловая пластинка - фото 7
  • Van Morrison - Whats It Gonna Take? (0602445182299) виниловая пластинка - фото 8
  • Van Morrison - Whats It Gonna Take? (0602445182299) виниловая пластинка - фото 9
  • Van Morrison - Whats It Gonna Take? (0602445182299) виниловая пластинка - фото 10
  • Van Morrison - Whats It Gonna Take? (0602445182299) виниловая пластинка - фото 11
  • Van Morrison - Whats It Gonna Take? (0602445182299) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695975
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Van Morrison - Whats It Gonna Take? (0602445182299) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Van Morrison - Whats It Gonna Take? (0602445182299) виниловая пластинка

Whats It Gonna Takex - сорок третий студийный альбом певца Вана Моррисона, вышедший в 2022 году. В альбом вошли 14 новых композиций и записи выступлений певца на живых концертах.. Ван Моррисон - автор-исполнитель песен из северной Ирландии, который добился успеха в США в конце 60-х годов, а потом в Великобритании и в других странах. Ван Моррисон - музыкант мультинструменталист, он играет на гитаре, клавишных, ударных, саксофоне и губной гармошке. Работает в смешанном жанре фолк-музыки с блюзом, соулом, джазом и госпелом. Музыковеды изобрели специальный термин кельтский соул для обозначения творчества Вана Моррисона. За свою творческую карьеру Ван Моррисон записал несколько десятков студийных альбомов.

Отзывы о товаре Van Morrison - Whats It Gonna Take? (0602445182299) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Whats It Gonna Takex - сорок третий студийный альбом певца Вана Моррисона, вышедший в 2022 году. В альбом вошли 14 новых композиций и записи выступлений певца на живых концертах.. Ван Моррисон - автор-исполнитель песен из северной Ирландии, который добился успеха в США в конце 60-х годов, а потом в Великобритании и в других странах. Ван Моррисон - музыкант мультинструменталист, он играет на гитаре, клавишных, ударных, саксофоне и губной гармошке. Работает в смешанном жанре фолк-музыки с блюзом, соулом, джазом и госпелом. Музыковеды изобрели специальный термин кельтский соул для обозначения творчества Вана Моррисона. За свою творческую карьеру Ван Моррисон записал несколько десятков студийных альбомов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Van Morrison - Whats It Gonna Take? (0602445182299) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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