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Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 2 (0602557221794) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 2 (0602557221794) виниловая пластинка

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Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 2 (0602557221794) виниловая пластинка - фото 1
Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 2 (0602557221794) виниловая пластинка - фото 2
Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 2 (0602557221794) виниловая пластинка - фото 3
Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 2 (0602557221794) виниловая пластинка - фото 4
Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 2 (0602557221794) виниловая пластинка - фото 5
Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 2 (0602557221794) виниловая пластинка - фото 6
Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 2 (0602557221794) виниловая пластинка - фото 7
Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 2 (0602557221794) виниловая пластинка - фото 8
Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 2 (0602557221794) виниловая пластинка - фото 9
Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 2 (0602557221794) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Cardigans
Альбом (сингл)
The Rest Of The Best, Vol. 2
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 2 (0602557221794) виниловая пластинка - фото 1
  • Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 2 (0602557221794) виниловая пластинка - фото 2
  • Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 2 (0602557221794) виниловая пластинка - фото 3
  • Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 2 (0602557221794) виниловая пластинка - фото 4
  • Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 2 (0602557221794) виниловая пластинка - фото 5
  • Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 2 (0602557221794) виниловая пластинка - фото 6
  • Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 2 (0602557221794) виниловая пластинка - фото 7
  • Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 2 (0602557221794) виниловая пластинка - фото 8
  • Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 2 (0602557221794) виниловая пластинка - фото 9
  • Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 2 (0602557221794) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695947
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 2 (0602557221794) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602557221794]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Cardigans
Альбом (сингл)
The Rest Of The Best, Vol. 2
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
War, Deuce, Das Model ('00), For What It's Worth (Polar Session '01), Communication (Polar Session '01), If There Is A Chance, Hold Me (Mini Version), Hold Me, The Road, You're The Storm (Sandkvie Version), You're The Storm (First Demo), For The Boys, (If You Were) Less Like Me, Slowdown Town, Give Me Your Eyes, Slow
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 2 (0602557221794) виниловая пластинка

The Cardigans — шведский музыкальный коллектив, созданный в Йёнчёпинге в 1992. Стиль команды менялся от альбома к альбому — от ранних экспериментов в инди-роке, поп-музыки в духе 60-х и до более свойственного им рока. Дебютный альбом Emmerdale (1994) дал им прочный фундамент на родине, на них обратили внимание и за границей, особенно в Японии. Второй альбом Life ("Жизнь", 1995) с синглом "Carnival" ("Карнавал") стал прорывным, они получили ещё больше внимания со стороны слушателей и критиков, и наконец, в 1996 году вышел First Band on the Moon с хитом, прогремевшим на весь мир, "Lovefool" ("Любовь?обман"), а включение его в саундтрек к фильму "Ромео + Джульетта" ещё более закрепило его популярность.

Отзывы о товаре Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 2 (0602557221794) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602557221794]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Cardigans
Альбом (сингл)
The Rest Of The Best, Vol. 2
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
War, Deuce, Das Model ('00), For What It's Worth (Polar Session '01), Communication (Polar Session '01), If There Is A Chance, Hold Me (Mini Version), Hold Me, The Road, You're The Storm (Sandkvie Version), You're The Storm (First Demo), For The Boys, (If You Were) Less Like Me, Slowdown Town, Give Me Your Eyes, Slow
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
The Cardigans — шведский музыкальный коллектив, созданный в Йёнчёпинге в 1992. Стиль команды менялся от альбома к альбому — от ранних экспериментов в инди-роке, поп-музыки в духе 60-х и до более свойственного им рока. Дебютный альбом Emmerdale (1994) дал им прочный фундамент на родине, на них обратили внимание и за границей, особенно в Японии. Второй альбом Life ("Жизнь", 1995) с синглом "Carnival" ("Карнавал") стал прорывным, они получили ещё больше внимания со стороны слушателей и критиков, и наконец, в 1996 году вышел First Band on the Moon с хитом, прогремевшим на весь мир, "Lovefool" ("Любовь?обман"), а включение его в саундтрек к фильму "Ромео + Джульетта" ещё более закрепило его популярность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 2 (0602557221794) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4860 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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