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Blackmore'S Night - Fires At Midnight (New Mix) (4029759195399) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Blackmore'S Night - Fires At Midnight (New Mix) (4029759195399) виниловая пластинка

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Blackmore&#039;S Night - Fires At Midnight (New Mix) (4029759195399) виниловая пластинка - фото 1
Blackmore&#039;S Night - Fires At Midnight (New Mix) (4029759195399) виниловая пластинка - фото 2
Blackmore&#039;S Night - Fires At Midnight (New Mix) (4029759195399) виниловая пластинка - фото 3
Blackmore&#039;S Night - Fires At Midnight (New Mix) (4029759195399) виниловая пластинка - фото 4
Blackmore&#039;S Night - Fires At Midnight (New Mix) (4029759195399) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Blackmores Night
Альбом (сингл)
Fires At Midnight
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Blackmore&#039;S Night - Fires At Midnight (New Mix) (4029759195399) виниловая пластинка - фото 1
  • Blackmore&#039;S Night - Fires At Midnight (New Mix) (4029759195399) виниловая пластинка - фото 2
  • Blackmore&#039;S Night - Fires At Midnight (New Mix) (4029759195399) виниловая пластинка - фото 3
  • Blackmore&#039;S Night - Fires At Midnight (New Mix) (4029759195399) виниловая пластинка - фото 4
  • Blackmore&#039;S Night - Fires At Midnight (New Mix) (4029759195399) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695876
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Blackmore'S Night - Fires At Midnight (New Mix) (4029759195399) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759195399]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Blackmores Night
Альбом (сингл)
Fires At Midnight
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Written In The Stars, The Times They Are A Changin, I Still Remember, Home Again, Crowning Of The King, Written In The Stars (2024 Vocal Version), Fires At Midnight (2024 Vocal Version) Fayre Thee Well, Fires At Midnight, Hanging Tree, Storm, Mid Winters Night, All Because Of You, Waiting Just For You, Praetorius (Courante), Benzai-Ten, Village On The Sand, Again Someday, Possums Last Dance, Sake Of The Song (Fires At Midnight Version)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blackmore'S Night - Fires At Midnight (New Mix) (4029759195399) виниловая пластинка

К 25-летию впервые на виниле выходит Fires at Midnight, третий студийный альбом фолк-рок-группы Ричи Блэкмора Blackmores Night. Издание на виниле 180 г.. На этом альбоме Blackmores Night начали включать в свои песни электрогитары наряду с акустическими инструментами. К этому времени они уже несколько лет гастролировали, давали концерты во дворах замков, церквях и театрах. Однажды поздно вечером, когда они покидали концертную площадку в Чехии, родилась идея Fires At Midnight. «Это была ночь костров, и мы могли видеть все эти костры, которые горели на склонах холмов», — вспоминает Кэндис Найт, — «и это вдохновило на идею песни „Fires At Midnight“». Издание 25th Anniversary Edition «Fires At Midnight» было полностью ремикшировано с оригинальных многодорожечных мастеров. Альбом будет выпущен в виде виниловой пластинки впервые и включает все бонус-треки из предыдущих изданий, а также две совершенно новые версии с новыми вокальными партиями, записанными Кэндис Найт в 2024 году («Written In The Stars» и заглавный трек альбома). Издание включает никогда ранее не публиковавшиеся фотографии, а также обширное новое интервью с Кэндис и Ричи, воскрешающее воспоминания о создании альбома. Фолк-рок-группа Blackmore’s Night основана в 1997 году бывшим гитаристом «Deep Purple» и «Rainbow» Ричи Блэкмором (акустические и электрические гитары, мандола, лютня и другие инструменты) и его женой, Кэндис Найт (вокал, духовые, перкуссия). Музыкальной основой и главным вдохновением музыкантов является музыка эпохи Возрождения. Группа также часто исполняет кавер-версии песен различных исполнителей XX века, а также песни, написанные Блэкмором в составе «Rainbow».



Теги товара: Progressive Rock

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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759195399]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Blackmores Night
Альбом (сингл)
Fires At Midnight
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Written In The Stars, The Times They Are A Changin, I Still Remember, Home Again, Crowning Of The King, Written In The Stars (2024 Vocal Version), Fires At Midnight (2024 Vocal Version) Fayre Thee Well, Fires At Midnight, Hanging Tree, Storm, Mid Winters Night, All Because Of You, Waiting Just For You, Praetorius (Courante), Benzai-Ten, Village On The Sand, Again Someday, Possums Last Dance, Sake Of The Song (Fires At Midnight Version)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
К 25-летию впервые на виниле выходит Fires at Midnight, третий студийный альбом фолк-рок-группы Ричи Блэкмора Blackmores Night. Издание на виниле 180 г.. На этом альбоме Blackmores Night начали включать в свои песни электрогитары наряду с акустическими инструментами. К этому времени они уже несколько лет гастролировали, давали концерты во дворах замков, церквях и театрах. Однажды поздно вечером, когда они покидали концертную площадку в Чехии, родилась идея Fires At Midnight. «Это была ночь костров, и мы могли видеть все эти костры, которые горели на склонах холмов», — вспоминает Кэндис Найт, — «и это вдохновило на идею песни „Fires At Midnight“». Издание 25th Anniversary Edition «Fires At Midnight» было полностью ремикшировано с оригинальных многодорожечных мастеров. Альбом будет выпущен в виде виниловой пластинки впервые и включает все бонус-треки из предыдущих изданий, а также две совершенно новые версии с новыми вокальными партиями, записанными Кэндис Найт в 2024 году («Written In The Stars» и заглавный трек альбома). Издание включает никогда ранее не публиковавшиеся фотографии, а также обширное новое интервью с Кэндис и Ричи, воскрешающее воспоминания о создании альбома. Фолк-рок-группа Blackmore’s Night основана в 1997 году бывшим гитаристом «Deep Purple» и «Rainbow» Ричи Блэкмором (акустические и электрические гитары, мандола, лютня и другие инструменты) и его женой, Кэндис Найт (вокал, духовые, перкуссия). Музыкальной основой и главным вдохновением музыкантов является музыка эпохи Возрождения. Группа также часто исполняет кавер-версии песен различных исполнителей XX века, а также песни, написанные Блэкмором в составе «Rainbow».


Теги товара: Progressive Rock
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Blackmore'S Night - Fires At Midnight (New Mix) (4029759195399) виниловая пластинка - по цене 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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