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David Oistrach - Beethoven: Violin Concerto, Kreutzer Sonata, Encores (5021732385598) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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David Oistrach - Beethoven: Violin Concerto, Kreutzer Sonata, Encores (5021732385598) виниловая пластинка

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David Oistrach - Beethoven: Violin Concerto, Kreutzer Sonata, Encores (5021732385598) виниловая пластинка - фото 1
David Oistrach - Beethoven: Violin Concerto, Kreutzer Sonata, Encores (5021732385598) виниловая пластинка - фото 2
David Oistrach - Beethoven: Violin Concerto, Kreutzer Sonata, Encores (5021732385598) виниловая пластинка - фото 3
David Oistrach - Beethoven: Violin Concerto, Kreutzer Sonata, Encores (5021732385598) виниловая пластинка - фото 4
David Oistrach - Beethoven: Violin Concerto, Kreutzer Sonata, Encores (5021732385598) виниловая пластинка - фото 5
David Oistrach - Beethoven: Violin Concerto, Kreutzer Sonata, Encores (5021732385598) виниловая пластинка - фото 6
David Oistrach - Beethoven: Violin Concerto, Kreutzer Sonata, Encores (5021732385598) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
David Oistrach
Альбом (сингл)
Beethoven: Violin Concerto, Kreutzer Sonata, Encores
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • David Oistrach - Beethoven: Violin Concerto, Kreutzer Sonata, Encores (5021732385598) виниловая пластинка - фото 1
  • David Oistrach - Beethoven: Violin Concerto, Kreutzer Sonata, Encores (5021732385598) виниловая пластинка - фото 2
  • David Oistrach - Beethoven: Violin Concerto, Kreutzer Sonata, Encores (5021732385598) виниловая пластинка - фото 3
  • David Oistrach - Beethoven: Violin Concerto, Kreutzer Sonata, Encores (5021732385598) виниловая пластинка - фото 4
  • David Oistrach - Beethoven: Violin Concerto, Kreutzer Sonata, Encores (5021732385598) виниловая пластинка - фото 5
  • David Oistrach - Beethoven: Violin Concerto, Kreutzer Sonata, Encores (5021732385598) виниловая пластинка - фото 6
  • David Oistrach - Beethoven: Violin Concerto, Kreutzer Sonata, Encores (5021732385598) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695833
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732385598]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
David Oistrach
Альбом (сингл)
Beethoven: Violin Concerto, Kreutzer Sonata, Encores
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
I. Allegro Ma Non Troppo, II. Larghetto, III. Rondo. Allegro, I. Adagio Sostenuto - Presto, II. Andante Con Variazioni (beginning) II. Andante Con Variazioni (conclusion), III. Finale. Presto, Clair de Lune, 7 Canciones Populares Espanolas: No. 4, Jota, Valse-Scherzo, Op. 34
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Oistrach - Beethoven: Violin Concerto, Kreutzer Sonata, Encores (5021732385598) виниловая пластинка

Легендарный скрипач Давид Ойстрах представлен в этом двойном виниловом издании с блестящими интерпретациями произведений Людвига ван Бетховена. На пластинке собраны такие эталонные записи, как Скрипичный концерт и Крейцерова соната в исполнении Ойстраха, отличающиеся виртуозностью, глубиной и эмоциональностью. Для поклонников творчества Бетховена и ценителей великолепного винилового звучания это замечательная возможность купить виниловую пластинку и насладиться уникальным исполнением одного из величайших скрипачей XX века.

Отзывы о товаре David Oistrach - Beethoven: Violin Concerto, Kreutzer Sonata, Encores (5021732385598) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732385598]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
David Oistrach
Альбом (сингл)
Beethoven: Violin Concerto, Kreutzer Sonata, Encores
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
I. Allegro Ma Non Troppo, II. Larghetto, III. Rondo. Allegro, I. Adagio Sostenuto - Presto, II. Andante Con Variazioni (beginning) II. Andante Con Variazioni (conclusion), III. Finale. Presto, Clair de Lune, 7 Canciones Populares Espanolas: No. 4, Jota, Valse-Scherzo, Op. 34
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Легендарный скрипач Давид Ойстрах представлен в этом двойном виниловом издании с блестящими интерпретациями произведений Людвига ван Бетховена. На пластинке собраны такие эталонные записи, как Скрипичный концерт и Крейцерова соната в исполнении Ойстраха, отличающиеся виртуозностью, глубиной и эмоциональностью. Для поклонников творчества Бетховена и ценителей великолепного винилового звучания это замечательная возможность купить виниловую пластинку и насладиться уникальным исполнением одного из величайших скрипачей XX века.
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