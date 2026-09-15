Nina Simone - In Concert (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124736) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Nina Simone - In Concert (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124736) виниловая пластинка
Nina Simone in Concert — альбом джазовой певицы Нины Симон, состоящий из живых записей, сделанных в Карнеги-холле, Нью-Йорк, в марте и апреле 1964 года. Серия Verve Acoustic Sounds: стерео, полностью аналоговый мастеринг Райана К. Смита в Sterling Sound с оригинальных лент, прессинг QPR (180 г), прочный гейтфолд (Stoughton Printing), мягкий внутренний конверт.. Nina Simone in Concert был ее первым альбомом для лейбла Philips и был записан в Карнеги-холле в Нью-Йорке в 1964 году. Он ознаменовал начало творчества Симон, явно ориентированного на борьбу за гражданские права, с такими явно политическими песнями, как Mississippi Goddamn, а также Old Jim Crow, Go Limp и Pirate Jenny, которые содержали политические послания в метафорическом смысле.
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