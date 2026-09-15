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Nina Simone - In Concert (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124736) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nina Simone - In Concert (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124736) виниловая пластинка

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Nina Simone - In Concert (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124736) виниловая пластинка - фото 1
Nina Simone - In Concert (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124736) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
IN CONCERT
Жанр
Soul, R&B
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nina Simone - In Concert (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124736) виниловая пластинка - фото 1
  • Nina Simone - In Concert (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124736) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695817
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Nina Simone - In Concert (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124736) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602465124736]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
IN CONCERT
Жанр
Soul, R&B
Трек-лист
I Loves You Porgy, Plain Gold Ring, Pirate Jenny, Old Jim Crow, Dont Smoke in Bed Go Limp, Mississippi Goddam
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nina Simone - In Concert (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124736) виниловая пластинка

Nina Simone in Concert — альбом джазовой певицы Нины Симон, состоящий из живых записей, сделанных в Карнеги-холле, Нью-Йорк, в марте и апреле 1964 года. Серия Verve Acoustic Sounds: стерео, полностью аналоговый мастеринг Райана К. Смита в Sterling Sound с оригинальных лент, прессинг QPR (180 г), прочный гейтфолд (Stoughton Printing), мягкий внутренний конверт.. Nina Simone in Concert был ее первым альбомом для лейбла Philips и был записан в Карнеги-холле в Нью-Йорке в 1964 году. Он ознаменовал начало творчества Симон, явно ориентированного на борьбу за гражданские права, с такими явно политическими песнями, как Mississippi Goddamn, а также Old Jim Crow, Go Limp и Pirate Jenny, которые содержали политические послания в метафорическом смысле.

Отзывы о товаре Nina Simone - In Concert (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124736) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602465124736]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
IN CONCERT
Жанр
Soul, R&B
Трек-лист
I Loves You Porgy, Plain Gold Ring, Pirate Jenny, Old Jim Crow, Dont Smoke in Bed Go Limp, Mississippi Goddam
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Nina Simone in Concert — альбом джазовой певицы Нины Симон, состоящий из живых записей, сделанных в Карнеги-холле, Нью-Йорк, в марте и апреле 1964 года. Серия Verve Acoustic Sounds: стерео, полностью аналоговый мастеринг Райана К. Смита в Sterling Sound с оригинальных лент, прессинг QPR (180 г), прочный гейтфолд (Stoughton Printing), мягкий внутренний конверт.. Nina Simone in Concert был ее первым альбомом для лейбла Philips и был записан в Карнеги-холле в Нью-Йорке в 1964 году. Он ознаменовал начало творчества Симон, явно ориентированного на борьбу за гражданские права, с такими явно политическими песнями, как Mississippi Goddamn, а также Old Jim Crow, Go Limp и Pirate Jenny, которые содержали политические послания в метафорическом смысле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nina Simone - In Concert (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124736) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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