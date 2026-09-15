Ben Webster & Oscar Peterson - Meets Oscar Peterson (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465627343) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ben Webster, Oscar Peterson
Альбом (сингл)
Meets Oscar Peterson
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 270 руб.
В наличии
Код товара: 695816
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6 270 руб.
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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602465627343]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ben Webster, Oscar Peterson
Альбом (сингл)
Meets Oscar Peterson
Трек-лист
The Touch Of Your Lips, When Your Lover Has Gone, Bye Bye Blackbird, How Deep Is The Ocean (How High Is The Sky), In The Wee Small Hours Of The Morning Sunday, Love
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ben Webster & Oscar Peterson - Meets Oscar Peterson (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465627343) виниловая пластинка
Ben Webster meets Oscar Peterson — студийный альбом американского джазового саксофониста Бена Уэбстера при поддержке трио Оскара Питерсона с ритм-секцией Рэя Брауна и Эда Тигпена, записанный 6 ноября 1959 года и выпущенный на Verve в следующем году. Ремастированное переиздание на виниле 180 г.. Критик Стивен Кук в своей статье для AllMusic написал: «Еще один прекрасный релиз Уэбстера на Verve, в котором тенор снова великолепен в сопровождении роскошного трио Оскара Питерсона. Это не только определенный выбор первого диска для новичков Уэбстера, но и одна из величайших записей легенды джаза всех времен».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602465627343]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ben Webster, Oscar Peterson
Альбом (сингл)
Meets Oscar Peterson
Трек-лист
The Touch Of Your Lips, When Your Lover Has Gone, Bye Bye Blackbird, How Deep Is The Ocean (How High Is The Sky), In The Wee Small Hours Of The Morning Sunday, Love
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Ben Webster meets Oscar Peterson — студийный альбом американского джазового саксофониста Бена Уэбстера при поддержке трио Оскара Питерсона с ритм-секцией Рэя Брауна и Эда Тигпена, записанный 6 ноября 1959 года и выпущенный на Verve в следующем году. Ремастированное переиздание на виниле 180 г.. Критик Стивен Кук в своей статье для AllMusic написал: «Еще один прекрасный релиз Уэбстера на Verve, в котором тенор снова великолепен в сопровождении роскошного трио Оскара Питерсона. Это не только определенный выбор первого диска для новичков Уэбстера, но и одна из величайших записей легенды джаза всех времен».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Ben Webster & Oscar Peterson - Meets Oscar Peterson (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465627343) виниловая пластинка - стоимость товара 6270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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