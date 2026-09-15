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The Beach Boys - Sounds Of Summer: The Very Best Of (coloured) (0602475171911) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Beach Boys - Sounds Of Summer: The Very Best Of (coloured) (0602475171911) виниловая пластинка

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The Beach Boys - Sounds Of Summer: The Very Best Of (coloured) (0602475171911) виниловая пластинка - фото 1
The Beach Boys - Sounds Of Summer: The Very Best Of (coloured) (0602475171911) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Beach Boys
Альбом (сингл)
Sounds Of Summer: The Very Best Of
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Beach Boys - Sounds Of Summer: The Very Best Of (coloured) (0602475171911) виниловая пластинка - фото 1
  • The Beach Boys - Sounds Of Summer: The Very Best Of (coloured) (0602475171911) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695811
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Beach Boys - Sounds Of Summer: The Very Best Of (coloured) (0602475171911) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602475171911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Beach Boys
Альбом (сингл)
Sounds Of Summer: The Very Best Of
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
California Girls, I Get Around, Surfin Safari, Surfin USA, Fun, Fun, Fun, Rock And Roll Music, Dance, Dance, Dance, Barbara Ann (single version), Surfer Girl, Dont Worry Baby (single version), Little Deuce Coupe, Shut Down, Help Me, Rhonda (single version), True To Your School (single version), A Man), In My Room, God Only Knows, Sloop John B, Nice, Getcha Back, Come Go With Me, You Wanna Dancex, Heroes And Villians, Good Timin’, Kokomo, It Again, Wild Honey, Darlin’, I Can Hear Music, Good Vibr
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Beach Boys - Sounds Of Summer: The Very Best Of (coloured) (0602475171911) виниловая пластинка

Выпущенный в 2003 году с 30 треками, UMe обновляет классическую компиляцию Sounds Of Summer и переиздает ее с 13 новыми стерео-миксами, включая первый стерео-микс. Ремастеринг и лимитированное издание на голубом мраморном виниле 2LP с обновленными фотографиями и примечаниями.

Отзывы о товаре The Beach Boys - Sounds Of Summer: The Very Best Of (coloured) (0602475171911) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602475171911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Beach Boys
Альбом (сингл)
Sounds Of Summer: The Very Best Of
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
California Girls, I Get Around, Surfin Safari, Surfin USA, Fun, Fun, Fun, Rock And Roll Music, Dance, Dance, Dance, Barbara Ann (single version), Surfer Girl, Dont Worry Baby (single version), Little Deuce Coupe, Shut Down, Help Me, Rhonda (single version), True To Your School (single version), A Man), In My Room, God Only Knows, Sloop John B, Nice, Getcha Back, Come Go With Me, You Wanna Dancex, Heroes And Villians, Good Timin’, Kokomo, It Again, Wild Honey, Darlin’, I Can Hear Music, Good Vibr
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Выпущенный в 2003 году с 30 треками, UMe обновляет классическую компиляцию Sounds Of Summer и переиздает ее с 13 новыми стерео-миксами, включая первый стерео-микс. Ремастеринг и лимитированное издание на голубом мраморном виниле 2LP с обновленными фотографиями и примечаниями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Beach Boys - Sounds Of Summer: The Very Best Of (coloured) (0602475171911) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5210 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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