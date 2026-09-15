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Carly Simon - These Are The Good Old Days: The Carly Simon & Jac Holzman Story Compilation (0603497832538) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Carly Simon - These Are The Good Old Days: The Carly Simon & Jac Holzman Story Compilation (0603497832538) виниловая пластинка

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Carly Simon - These Are The Good Old Days: The Carly Simon &amp; Jac Holzman Story Compilation (0603497832538) виниловая пластинка - фото 1
Carly Simon - These Are The Good Old Days: The Carly Simon &amp; Jac Holzman Story Compilation (0603497832538) виниловая пластинка - фото 2
Carly Simon - These Are The Good Old Days: The Carly Simon &amp; Jac Holzman Story Compilation (0603497832538) виниловая пластинка - фото 3
Carly Simon - These Are The Good Old Days: The Carly Simon &amp; Jac Holzman Story Compilation (0603497832538) виниловая пластинка - фото 4
Carly Simon - These Are The Good Old Days: The Carly Simon &amp; Jac Holzman Story Compilation (0603497832538) виниловая пластинка - фото 5
Carly Simon - These Are The Good Old Days: The Carly Simon &amp; Jac Holzman Story Compilation (0603497832538) виниловая пластинка - фото 6
Carly Simon - These Are The Good Old Days: The Carly Simon &amp; Jac Holzman Story Compilation (0603497832538) виниловая пластинка - фото 7
Carly Simon - These Are The Good Old Days: The Carly Simon &amp; Jac Holzman Story Compilation (0603497832538) виниловая пластинка - фото 8
Carly Simon - These Are The Good Old Days: The Carly Simon &amp; Jac Holzman Story Compilation (0603497832538) виниловая пластинка - фото 9
Carly Simon - These Are The Good Old Days: The Carly Simon &amp; Jac Holzman Story Compilation (0603497832538) виниловая пластинка - фото 10
Carly Simon - These Are The Good Old Days: The Carly Simon &amp; Jac Holzman Story Compilation (0603497832538) виниловая пластинка - фото 11
Carly Simon - These Are The Good Old Days: The Carly Simon &amp; Jac Holzman Story Compilation (0603497832538) виниловая пластинка - фото 12
Carly Simon - These Are The Good Old Days: The Carly Simon &amp; Jac Holzman Story Compilation (0603497832538) виниловая пластинка - фото 13
Carly Simon - These Are The Good Old Days: The Carly Simon &amp; Jac Holzman Story Compilation (0603497832538) виниловая пластинка - фото 14
Carly Simon - These Are The Good Old Days: The Carly Simon &amp; Jac Holzman Story Compilation (0603497832538) виниловая пластинка - фото 15
Carly Simon - These Are The Good Old Days: The Carly Simon &amp; Jac Holzman Story Compilation (0603497832538) виниловая пластинка - фото 16
Carly Simon - These Are The Good Old Days: The Carly Simon &amp; Jac Holzman Story Compilation (0603497832538) виниловая пластинка - фото 17
Carly Simon - These Are The Good Old Days: The Carly Simon &amp; Jac Holzman Story Compilation (0603497832538) виниловая пластинка - фото 18
Carly Simon - These Are The Good Old Days: The Carly Simon &amp; Jac Holzman Story Compilation (0603497832538) виниловая пластинка - фото 19
Carly Simon - These Are The Good Old Days: The Carly Simon &amp; Jac Holzman Story Compilation (0603497832538) виниловая пластинка - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Carly Simon
Альбом (сингл)
These Are The Good Old Days: The Carly Simon & Jac Holzman Story Compilation
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Carly Simon - These Are The Good Old Days: The Carly Simon &amp; Jac Holzman Story Compilation (0603497832538) виниловая пластинка - фото 1
  • Carly Simon - These Are The Good Old Days: The Carly Simon &amp; Jac Holzman Story Compilation (0603497832538) виниловая пластинка - фото 2
  • Carly Simon - These Are The Good Old Days: The Carly Simon &amp; Jac Holzman Story Compilation (0603497832538) виниловая пластинка - фото 3
  • Carly Simon - These Are The Good Old Days: The Carly Simon &amp; Jac Holzman Story Compilation (0603497832538) виниловая пластинка - фото 4
  • Carly Simon - These Are The Good Old Days: The Carly Simon &amp; Jac Holzman Story Compilation (0603497832538) виниловая пластинка - фото 5
  • Carly Simon - These Are The Good Old Days: The Carly Simon &amp; Jac Holzman Story Compilation (0603497832538) виниловая пластинка - фото 6
  • Carly Simon - These Are The Good Old Days: The Carly Simon &amp; Jac Holzman Story Compilation (0603497832538) виниловая пластинка - фото 7
  • Carly Simon - These Are The Good Old Days: The Carly Simon &amp; Jac Holzman Story Compilation (0603497832538) виниловая пластинка - фото 8
  • Carly Simon - These Are The Good Old Days: The Carly Simon &amp; Jac Holzman Story Compilation (0603497832538) виниловая пластинка - фото 9
  • Carly Simon - These Are The Good Old Days: The Carly Simon &amp; Jac Holzman Story Compilation (0603497832538) виниловая пластинка - фото 10
  • Carly Simon - These Are The Good Old Days: The Carly Simon &amp; Jac Holzman Story Compilation (0603497832538) виниловая пластинка - фото 11
  • Carly Simon - These Are The Good Old Days: The Carly Simon &amp; Jac Holzman Story Compilation (0603497832538) виниловая пластинка - фото 12
  • Carly Simon - These Are The Good Old Days: The Carly Simon &amp; Jac Holzman Story Compilation (0603497832538) виниловая пластинка - фото 13
  • Carly Simon - These Are The Good Old Days: The Carly Simon &amp; Jac Holzman Story Compilation (0603497832538) виниловая пластинка - фото 14
  • Carly Simon - These Are The Good Old Days: The Carly Simon &amp; Jac Holzman Story Compilation (0603497832538) виниловая пластинка - фото 15
  • Carly Simon - These Are The Good Old Days: The Carly Simon &amp; Jac Holzman Story Compilation (0603497832538) виниловая пластинка - фото 16
  • Carly Simon - These Are The Good Old Days: The Carly Simon &amp; Jac Holzman Story Compilation (0603497832538) виниловая пластинка - фото 17
  • Carly Simon - These Are The Good Old Days: The Carly Simon &amp; Jac Holzman Story Compilation (0603497832538) виниловая пластинка - фото 18
  • Carly Simon - These Are The Good Old Days: The Carly Simon &amp; Jac Holzman Story Compilation (0603497832538) виниловая пластинка - фото 19
  • Carly Simon - These Are The Good Old Days: The Carly Simon &amp; Jac Holzman Story Compilation (0603497832538) виниловая пластинка - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695785
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Carly Simon - These Are The Good Old Days: The Carly Simon & Jac Holzman Story Compilation (0603497832538) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497832538]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Carly Simon
Альбом (сингл)
These Are The Good Old Days: The Carly Simon & Jac Holzman Story Compilation
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Anticipation, It Was So Easy, Alone (Demo), The Best Thing, Dan, My Fling, We Have No Secrets, Youre So Vain Ive Got To Have You, The Loves Still Growing, Summers Coming Around Again, Our First Day Together, Embrace Me, You Child, Legend In Your Own Time, Thats The Way Ive Always Heard It Should Be, The Carter Family, Angel From Montgomery, Julie Through The Glass, His Friends Are More Than Fond Of Robin, Reunions, The Right Thing To Do
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Carly Simon - These Are The Good Old Days: The Carly Simon & Jac Holzman Story Compilation (0603497832538) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Anticipation, It Was So Easy, Alone (Demo), The Best Thing, Dan, My Fling, We Have No Secrets, Youre So Vain Ive Got To Have You, The Loves Still Growing, Summers Coming Around Again, Our First Day Together, Embrace Me, You Child, Legend In Your Own Time, Thats The Way Ive Always Heard It Should Be, The Carter Family, Angel From Montgomery, Julie Through The Glass, His Friends Are More Than Fond Of Robin, Reunions, The Right Thing To Do



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Carly Simon - These Are The Good Old Days: The Carly Simon & Jac Holzman Story Compilation (0603497832538) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497832538]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Carly Simon
Альбом (сингл)
These Are The Good Old Days: The Carly Simon & Jac Holzman Story Compilation
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Anticipation, It Was So Easy, Alone (Demo), The Best Thing, Dan, My Fling, We Have No Secrets, Youre So Vain Ive Got To Have You, The Loves Still Growing, Summers Coming Around Again, Our First Day Together, Embrace Me, You Child, Legend In Your Own Time, Thats The Way Ive Always Heard It Should Be, The Carter Family, Angel From Montgomery, Julie Through The Glass, His Friends Are More Than Fond Of Robin, Reunions, The Right Thing To Do
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Anticipation, It Was So Easy, Alone (Demo), The Best Thing, Dan, My Fling, We Have No Secrets, Youre So Vain Ive Got To Have You, The Loves Still Growing, Summers Coming Around Again, Our First Day Together, Embrace Me, You Child, Legend In Your Own Time, Thats The Way Ive Always Heard It Should Be, The Carter Family, Angel From Montgomery, Julie Through The Glass, His Friends Are More Than Fond Of Robin, Reunions, The Right Thing To Do


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Carly Simon - These Are The Good Old Days: The Carly Simon & Jac Holzman Story Compilation (0603497832538) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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