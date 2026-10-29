Animals - The Animals (60th Anniversary) (Transparent Yellow) (5021732442697) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Animals
Альбом (сингл)
The Animals (60th Anniversary)
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб.
В наличии
Код товара: 695772
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Загружаем...
3 560 руб.
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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732442697]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Animals
Альбом (сингл)
The Animals (60th Anniversary)
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Story Of Bo Diddley, Bury My Body, Dimples, I've Been Around, I'm In Love Again, The Girl Can't Help It, I'm Mad Again, She Said Yeah, The Right Time, Memphis, Boom Boom, Around And Around, House Of The Rising Sun
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Animals - The Animals (60th Anniversary) (Transparent Yellow) (5021732442697) виниловая пластинка
The Animals — дебютный студийный альбом британской группы The Animals, выпущенный в 1964 году. В США он был выпущен на месяц раньше, чем в Великобритании и с другим порядком песен, который был представлен в британской версии диска, вышедшей в октябре 1964 года.
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Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732442697]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Animals
Альбом (сингл)
The Animals (60th Anniversary)
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Story Of Bo Diddley, Bury My Body, Dimples, I've Been Around, I'm In Love Again, The Girl Can't Help It, I'm Mad Again, She Said Yeah, The Right Time, Memphis, Boom Boom, Around And Around, House Of The Rising Sun
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
The Animals — дебютный студийный альбом британской группы The Animals, выпущенный в 1964 году. В США он был выпущен на месяц раньше, чем в Великобритании и с другим порядком песен, который был представлен в британской версии диска, вышедшей в октябре 1964 года.
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Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Animals - The Animals (60th Anniversary) (Transparent Yellow) (5021732442697) виниловая пластинка – стоимость товара 3560 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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