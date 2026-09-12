Manson Marilyn - One Assassination Under God - Chapter 1 (Red) (4065629731373) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Manson Marilyn - One Assassination Under God - Chapter 1 (Red) (4065629731373) виниловая пластинка
«One Assassination Under God - Chapter 1», 12-й студийный альбом Мэрилина Мэнсона с синглами «As Sick As The Secrets Within», «Raise The Red Flag» и «Sacrilegious», выйдет по всему миру на лейбле Nuclear Blast Records. Издание на красном виниле. Альбом продюсируют Мэрилин Мэнсон и Тайлер Бейтс, а его выпуск запланирован на 22 ноября 2024 года на лейбле Nuclear Blast. Выпущенный в августе сингл «As Sick As The Secrets Within», записанный и спродюсированный совместно с Тайлером Бейтсом, стал первым релизом Мэнсона в рамках его нового контракта с Nuclear Blast Records. До выхода «As Sick As The Secrets Within» Мэрилин не выпускал новой музыки с момента выхода его альбома «We Are Chaos» в 2020 году. Мэрилин впервые исполнил «As Sick As The Secrets Within» вживую во время своего главного концерта 3 августа в зале Fillmore в Силвер-Спринг, штат Мэриленд.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Industrial, Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитMeghan Trainor - Treat Myself (coloured) (0190758364612) винилов...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитFrost* - Experiments In Mass Appeal (0194398832319) виниловая пл...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитRag'n'Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая ...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитDream Theater - Awake Demos (1994) (0194399834213) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитDream Theater - When Dream And Day Reunite (Live) (0194399264218...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитHugar - Rift (0194399415719) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитThe Flaming Lips - The Soft Bulletin Companion (coloured) (00936...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитStiff Little Fingers - BBC Live In Concert (coloured) (019029650...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитLou Reed - New York (coloured) (0603497843206) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитThe Snuts - W.L. Live From Stirling Castle (coloured) (019029657...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитRudimental - Ground Control (coloured) (0190296683954) виниловая...
-
В наличииЦена 3 550 руб.888 руб. в СплитNeil Young - Young Shakespeare (0093624889519) виниловая пластин...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Industrial, Цветной винил
Отзывы о товаре Manson Marilyn - One Assassination Under God - Chapter 1 (Red) (4065629731373) виниловая пластинка