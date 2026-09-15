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Big Big Train - A Flare On The Lens (0196588906312) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Big Big Train - A Flare On The Lens (0196588906312) виниловая пластинка

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Big Big Train - A Flare On The Lens (0196588906312) виниловая пластинка - фото 1
Big Big Train - A Flare On The Lens (0196588906312) виниловая пластинка - фото 2
Big Big Train - A Flare On The Lens (0196588906312) виниловая пластинка - фото 3
Big Big Train - A Flare On The Lens (0196588906312) виниловая пластинка - фото 4
Big Big Train - A Flare On The Lens (0196588906312) виниловая пластинка - фото 5
Big Big Train - A Flare On The Lens (0196588906312) виниловая пластинка - фото 6
Big Big Train - A Flare On The Lens (0196588906312) виниловая пластинка - фото 7
Big Big Train - A Flare On The Lens (0196588906312) виниловая пластинка - фото 8
Big Big Train - A Flare On The Lens (0196588906312) виниловая пластинка - фото 9
Big Big Train - A Flare On The Lens (0196588906312) виниловая пластинка - фото 10
Big Big Train - A Flare On The Lens (0196588906312) виниловая пластинка - фото 11
Big Big Train - A Flare On The Lens (0196588906312) виниловая пластинка - фото 12
Big Big Train - A Flare On The Lens (0196588906312) виниловая пластинка - фото 13
Big Big Train - A Flare On The Lens (0196588906312) виниловая пластинка - фото 14
Big Big Train - A Flare On The Lens (0196588906312) виниловая пластинка - фото 15
Big Big Train - A Flare On The Lens (0196588906312) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Big Big Train
Альбом (сингл)
A Flare On The Lens
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Big Big Train - A Flare On The Lens (0196588906312) виниловая пластинка - фото 1
  • Big Big Train - A Flare On The Lens (0196588906312) виниловая пластинка - фото 2
  • Big Big Train - A Flare On The Lens (0196588906312) виниловая пластинка - фото 3
  • Big Big Train - A Flare On The Lens (0196588906312) виниловая пластинка - фото 4
  • Big Big Train - A Flare On The Lens (0196588906312) виниловая пластинка - фото 5
  • Big Big Train - A Flare On The Lens (0196588906312) виниловая пластинка - фото 6
  • Big Big Train - A Flare On The Lens (0196588906312) виниловая пластинка - фото 7
  • Big Big Train - A Flare On The Lens (0196588906312) виниловая пластинка - фото 8
  • Big Big Train - A Flare On The Lens (0196588906312) виниловая пластинка - фото 9
  • Big Big Train - A Flare On The Lens (0196588906312) виниловая пластинка - фото 10
  • Big Big Train - A Flare On The Lens (0196588906312) виниловая пластинка - фото 11
  • Big Big Train - A Flare On The Lens (0196588906312) виниловая пластинка - фото 12
  • Big Big Train - A Flare On The Lens (0196588906312) виниловая пластинка - фото 13
  • Big Big Train - A Flare On The Lens (0196588906312) виниловая пластинка - фото 14
  • Big Big Train - A Flare On The Lens (0196588906312) виниловая пластинка - фото 15
  • Big Big Train - A Flare On The Lens (0196588906312) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695748
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Big Big Train - A Flare On The Lens (0196588906312) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0196588906312]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Big Big Train
Альбом (сингл)
A Flare On The Lens
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Folklore, The Connection Plan, Curator of Butterflies, Summoned by Bells, Drums & Brass 2023 (Medley) Love is the Light, Apollo, Victorian Brickwork, A Boy in Darkness, East Coast Racer
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Big Big Train - A Flare On The Lens (0196588906312) виниловая пластинка

В 2023 году Big Big Train были с энтузиазмом приняты зрителями по всей Великобритании и Европе, завершив свой тур двумя триумфальными выступлениями в лондонском Cadogan Hall. Издание на двойном 180 г виниле «A Flare On The Lens» представляет выборку из 10 треков с этих выступлений



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Big Big Train - A Flare On The Lens (0196588906312) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0196588906312]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Big Big Train
Альбом (сингл)
A Flare On The Lens
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Folklore, The Connection Plan, Curator of Butterflies, Summoned by Bells, Drums & Brass 2023 (Medley) Love is the Light, Apollo, Victorian Brickwork, A Boy in Darkness, East Coast Racer
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
В 2023 году Big Big Train были с энтузиазмом приняты зрителями по всей Великобритании и Европе, завершив свой тур двумя триумфальными выступлениями в лондонском Cadogan Hall. Издание на двойном 180 г виниле «A Flare On The Lens» представляет выборку из 10 треков с этих выступлений


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Big Big Train - A Flare On The Lens (0196588906312) виниловая пластинка - стоимость товара 5330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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