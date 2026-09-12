Aurora - The Gods We Can Touch (0602435739090) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Aurora
Альбом (сингл)
The Gods We Can Touch
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695726
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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602435739090]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Aurora
Альбом (сингл)
The Gods We Can Touch
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Forbidden Fruits Of Eden, Cure For Me, The Innocent, A Dangerous Thing, Exist For Love, Heathens, Blood In The Wine, Exhale Inhale, A Temporary High, The Woman I Am, This Could Be A Dream, Artemis, The Devil Is Human, Everything Matters, A Little Place Called The Moon
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Aurora - The Gods We Can Touch (0602435739090) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Forbidden Fruits Of Eden, Cure For Me, The Innocent, A Dangerous Thing, Exist For Love, Heathens, Blood In The Wine, Exhale Inhale, A Temporary High, The Woman I Am, This Could Be A Dream, Artemis, The Devil Is Human, Everything Matters, A Little Place Called The Moon
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602435739090]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Aurora
Альбом (сингл)
The Gods We Can Touch
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Forbidden Fruits Of Eden, Cure For Me, The Innocent, A Dangerous Thing, Exist For Love, Heathens, Blood In The Wine, Exhale Inhale, A Temporary High, The Woman I Am, This Could Be A Dream, Artemis, The Devil Is Human, Everything Matters, A Little Place Called The Moon
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Forbidden Fruits Of Eden, Cure For Me, The Innocent, A Dangerous Thing, Exist For Love, Heathens, Blood In The Wine, Exhale Inhale, A Temporary High, The Woman I Am, This Could Be A Dream, Artemis, The Devil Is Human, Everything Matters, A Little Place Called The Moon
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