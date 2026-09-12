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Various Artists - The Many Faces Of Black Sabbath (coloured) (8430717000017) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - The Many Faces Of Black Sabbath (coloured) (8430717000017) виниловая пластинка

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Various Artists - The Many Faces Of Black Sabbath (coloured) (8430717000017) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - The Many Faces Of Black Sabbath (coloured) (8430717000017) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - The Many Faces Of Black Sabbath (coloured) (8430717000017) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - The Many Faces Of Black Sabbath (coloured) (8430717000017) виниловая пластинка - фото 4
Various Artists - The Many Faces Of Black Sabbath (coloured) (8430717000017) виниловая пластинка - фото 5
Various Artists - The Many Faces Of Black Sabbath (coloured) (8430717000017) виниловая пластинка - фото 6
Various Artists - The Many Faces Of Black Sabbath (coloured) (8430717000017) виниловая пластинка - фото 7
Various Artists - The Many Faces Of Black Sabbath (coloured) (8430717000017) виниловая пластинка - фото 8
Various Artists - The Many Faces Of Black Sabbath (coloured) (8430717000017) виниловая пластинка - фото 9
Various Artists - The Many Faces Of Black Sabbath (coloured) (8430717000017) виниловая пластинка - фото 10
Various Artists - The Many Faces Of Black Sabbath (coloured) (8430717000017) виниловая пластинка - фото 11
Various Artists - The Many Faces Of Black Sabbath (coloured) (8430717000017) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - The Many Faces Of Black Sabbath (coloured) (8430717000017) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - The Many Faces Of Black Sabbath (coloured) (8430717000017) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - The Many Faces Of Black Sabbath (coloured) (8430717000017) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - The Many Faces Of Black Sabbath (coloured) (8430717000017) виниловая пластинка - фото 4
  • Various Artists - The Many Faces Of Black Sabbath (coloured) (8430717000017) виниловая пластинка - фото 5
  • Various Artists - The Many Faces Of Black Sabbath (coloured) (8430717000017) виниловая пластинка - фото 6
  • Various Artists - The Many Faces Of Black Sabbath (coloured) (8430717000017) виниловая пластинка - фото 7
  • Various Artists - The Many Faces Of Black Sabbath (coloured) (8430717000017) виниловая пластинка - фото 8
  • Various Artists - The Many Faces Of Black Sabbath (coloured) (8430717000017) виниловая пластинка - фото 9
  • Various Artists - The Many Faces Of Black Sabbath (coloured) (8430717000017) виниловая пластинка - фото 10
  • Various Artists - The Many Faces Of Black Sabbath (coloured) (8430717000017) виниловая пластинка - фото 11
  • Various Artists - The Many Faces Of Black Sabbath (coloured) (8430717000017) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695707
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Характеристики

Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - The Many Faces Of Black Sabbath (coloured) (8430717000017) виниловая пластинка

Новые переиздания ассортимента известного лейбла. Black Sabbath по-прежнему остается одной из самых влиятельных и популярных групп. Наряду с Led Zeppelin и Deep Purple они занимают прочное место на троне британского хард-рока. Их всегда окружала мрачная, мистическая и навязчивая атмосфера, которая была их визитной карточкой на протяжении почти 50-летней карьеры. С момента их образования в 1969 году их фирменное звучание повлияло на бесчисленное множество групп. Как и часто в серии Many Faces, The Many Faces of Black Sabbath - это пропуск в фантастические, легендарные музыкальные сферы выдающейся группы. На сборнике одинаково много места уделено совместным работам, сайд-проектам и большим хитам. Поклонники Black Sabbath найдут здесь редкие находки, а любители хард-рока будут в восторге от широкого музыкального разнообразия. Наряду с Led Zeppelin и Deep Purple, Black Sabbath - самая значительная британская хард-рок группа всех времен. Благодаря своей мрачной, мистической, навязчивой атмосфере Black Sabbath создали уникальное звучание, которое повлияло на множество групп с момента их появления в конце 60-х годов и до наших дней. Как всегда в нашей серии The Many Faces, мы погрузимся в фантастический, тайный мир Black Sabbath и насладимся их совместными работами, побочными проектами и лучшими хитами. The Many Faces of Black Sabbath - это фантастический альбом, особенно для тех, кто считает себя поклонником хард-рока. Теперь он стал частью нашей коллекции Many Faces в виниловом формате. Он не будет доступен на потоковых платформах.

Отзывы о товаре Various Artists - The Many Faces Of Black Sabbath (coloured) (8430717000017) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Новые переиздания ассортимента известного лейбла. Black Sabbath по-прежнему остается одной из самых влиятельных и популярных групп. Наряду с Led Zeppelin и Deep Purple они занимают прочное место на троне британского хард-рока. Их всегда окружала мрачная, мистическая и навязчивая атмосфера, которая была их визитной карточкой на протяжении почти 50-летней карьеры. С момента их образования в 1969 году их фирменное звучание повлияло на бесчисленное множество групп. Как и часто в серии Many Faces, The Many Faces of Black Sabbath - это пропуск в фантастические, легендарные музыкальные сферы выдающейся группы. На сборнике одинаково много места уделено совместным работам, сайд-проектам и большим хитам. Поклонники Black Sabbath найдут здесь редкие находки, а любители хард-рока будут в восторге от широкого музыкального разнообразия. Наряду с Led Zeppelin и Deep Purple, Black Sabbath - самая значительная британская хард-рок группа всех времен. Благодаря своей мрачной, мистической, навязчивой атмосфере Black Sabbath создали уникальное звучание, которое повлияло на множество групп с момента их появления в конце 60-х годов и до наших дней. Как всегда в нашей серии The Many Faces, мы погрузимся в фантастический, тайный мир Black Sabbath и насладимся их совместными работами, побочными проектами и лучшими хитами. The Many Faces of Black Sabbath - это фантастический альбом, особенно для тех, кто считает себя поклонником хард-рока. Теперь он стал частью нашей коллекции Many Faces в виниловом формате. Он не будет доступен на потоковых платформах.
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Отзывы


Various Artists - The Many Faces Of Black Sabbath (coloured) (8430717000017) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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