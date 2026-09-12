Various Artists - The Many Faces Of Black Sabbath (coloured) (8430717000017) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Various Artists - The Many Faces Of Black Sabbath (coloured) (8430717000017) виниловая пластинка
Новые переиздания ассортимента известного лейбла. Black Sabbath по-прежнему остается одной из самых влиятельных и популярных групп. Наряду с Led Zeppelin и Deep Purple они занимают прочное место на троне британского хард-рока. Их всегда окружала мрачная, мистическая и навязчивая атмосфера, которая была их визитной карточкой на протяжении почти 50-летней карьеры. С момента их образования в 1969 году их фирменное звучание повлияло на бесчисленное множество групп. Как и часто в серии Many Faces, The Many Faces of Black Sabbath - это пропуск в фантастические, легендарные музыкальные сферы выдающейся группы. На сборнике одинаково много места уделено совместным работам, сайд-проектам и большим хитам. Поклонники Black Sabbath найдут здесь редкие находки, а любители хард-рока будут в восторге от широкого музыкального разнообразия. Наряду с Led Zeppelin и Deep Purple, Black Sabbath - самая значительная британская хард-рок группа всех времен. Благодаря своей мрачной, мистической, навязчивой атмосфере Black Sabbath создали уникальное звучание, которое повлияло на множество групп с момента их появления в конце 60-х годов и до наших дней. Как всегда в нашей серии The Many Faces, мы погрузимся в фантастический, тайный мир Black Sabbath и насладимся их совместными работами, побочными проектами и лучшими хитами. The Many Faces of Black Sabbath - это фантастический альбом, особенно для тех, кто считает себя поклонником хард-рока. Теперь он стал частью нашей коллекции Many Faces в виниловом формате. Он не будет доступен на потоковых платформах.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 750 руб.938 руб. в СплитBrutto (Ляпис Трубецкой) - Underdog (Red Vinyl) (4610297809277R)...
-
В наличииЦена 3 750 руб.938 руб. в СплитBrutto (Ляпис Трубецкой) - Roki (Red Vinyl) (4610297809291R) вин...
-
В наличииЦена 3 750 руб.938 руб. в СплитBrutto (Ляпис Трубецкой) - Родны Край (Red Vinyl) (4610297809284...
-
В наличииЦена 3 780 руб.945 руб. в СплитHank Jones - Sarala (0602435916880) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитPat Metheny - Pat Metheny Group (0602527278896) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитSimone Cristicchi - Abbi Cura Di Me (0198029020816) виниловая пл...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитTash Sultana - Return To The Roots (coloured) (0198028963510) ви...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитPrefab Sprout - From Langley Park To Memphis (Coloured) (0198028...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитLou Reed - Transformer (Coloured) (0198029719611) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитMolotovs - Wasted On Youth (Blue) (5030463653272) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитCeline Dion - Falling Into You (0199584241319) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитBeck, Hyperspace (0602577692451) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Various Artists - The Many Faces Of Black Sabbath (coloured) (8430717000017) виниловая пластинка