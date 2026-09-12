Top.Mail.Ru
The Pretty Reckless - Who You Selling For (0888072634893) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

The Pretty Reckless - Who You Selling For (0888072634893) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
The Pretty Reckless - Who You Selling For (0888072634893) виниловая пластинка - фото 1
The Pretty Reckless - Who You Selling For (0888072634893) виниловая пластинка - фото 2
The Pretty Reckless - Who You Selling For (0888072634893) виниловая пластинка - фото 3
The Pretty Reckless - Who You Selling For (0888072634893) виниловая пластинка - фото 4
The Pretty Reckless - Who You Selling For (0888072634893) виниловая пластинка - фото 5
The Pretty Reckless - Who You Selling For (0888072634893) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Pretty Reckless
Альбом (сингл)
Who You Selling For
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Pretty Reckless - Who You Selling For (0888072634893) виниловая пластинка - фото 1
  • The Pretty Reckless - Who You Selling For (0888072634893) виниловая пластинка - фото 2
  • The Pretty Reckless - Who You Selling For (0888072634893) виниловая пластинка - фото 3
  • The Pretty Reckless - Who You Selling For (0888072634893) виниловая пластинка - фото 4
  • The Pretty Reckless - Who You Selling For (0888072634893) виниловая пластинка - фото 5
  • The Pretty Reckless - Who You Selling For (0888072634893) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695704
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Razor & Tie
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Razor & Tie
Barcode
[0888072634893]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Pretty Reckless
Альбом (сингл)
Who You Selling For
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
The Walls Are Closing In / Hangman, Oh My God, Take Me Down, Prisoner, Wild City, Back to the River (featuring Warren Haynes), Who You Selling For, Bedroom Window, Living in the Storm, Already Dead, The Devil's Back, Mad Love
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Pretty Reckless - Who You Selling For (0888072634893) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Walls Are Closing In / Hangman, Oh My God, Take Me Down, Prisoner, Wild City, Back to the River (featuring Warren Haynes), Who You Selling For, Bedroom Window, Living in the Storm, Already Dead, The Devil's Back, Mad Love

Отзывы о товаре The Pretty Reckless - Who You Selling For (0888072634893) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Razor & Tie
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Razor & Tie
Barcode
[0888072634893]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Pretty Reckless
Альбом (сингл)
Who You Selling For
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
The Walls Are Closing In / Hangman, Oh My God, Take Me Down, Prisoner, Wild City, Back to the River (featuring Warren Haynes), Who You Selling For, Bedroom Window, Living in the Storm, Already Dead, The Devil's Back, Mad Love
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Walls Are Closing In / Hangman, Oh My God, Take Me Down, Prisoner, Wild City, Back to the River (featuring Warren Haynes), Who You Selling For, Bedroom Window, Living in the Storm, Already Dead, The Devil's Back, Mad Love
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Pretty Reckless - Who You Selling For (0888072634893) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...