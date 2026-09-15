Top.Mail.Ru
Le Orme - Felona E/ And Sorona 2016 (5021732432865) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Le Orme - Felona E/ And Sorona 2016 (5021732432865) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пластинка виниловая Le Orme - Felona E/ And Sorona 2016 (5021732432865) - фото 1
Пластинка виниловая Le Orme - Felona E/ And Sorona 2016 (5021732432865) - фото 2
Пластинка виниловая Le Orme - Felona E/ And Sorona 2016 (5021732432865) - фото 3
Пластинка виниловая Le Orme - Felona E/ And Sorona 2016 (5021732432865) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Пластинка виниловая Le Orme - Felona E/ And Sorona 2016 (5021732432865) - фото 1
  • Пластинка виниловая Le Orme - Felona E/ And Sorona 2016 (5021732432865) - фото 2
  • Пластинка виниловая Le Orme - Felona E/ And Sorona 2016 (5021732432865) - фото 3
  • Пластинка виниловая Le Orme - Felona E/ And Sorona 2016 (5021732432865) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 
Начислим 246 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695699
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Le Orme - Felona E/ And Sorona 2016 (5021732432865) виниловая пластинка
7 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hi-QU Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Le Orme - Felona E/ And Sorona 2016 (5021732432865) виниловая пластинка

Итальянская прогрессив-рок группа Le Orme переиздает свой культовый двойной альбом Felona e Sorona на виниле в цветном оформлении. Это переиздание 2016 года дает возможность современным слушателям открыть для себя эту музыкальную эпопею, наполненную сложными гармониями и захватывающими композициями. Поклонники прогрессивного рока будут рады возможности купить виниловую пластинку Felona E/And Sorona 2016 (coloured).

Отзывы о товаре Le Orme - Felona E/ And Sorona 2016 (5021732432865) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Hi-QU Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Итальянская прогрессив-рок группа Le Orme переиздает свой культовый двойной альбом Felona e Sorona на виниле в цветном оформлении. Это переиздание 2016 года дает возможность современным слушателям открыть для себя эту музыкальную эпопею, наполненную сложными гармониями и захватывающими композициями. Поклонники прогрессивного рока будут рады возможности купить виниловую пластинку Felona E/And Sorona 2016 (coloured).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Le Orme - Felona E/ And Sorona 2016 (5021732432865) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7220 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...