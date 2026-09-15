Le Orme - Felona E/ And Sorona 2016 (5021732432865) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб.
В наличии
Код товара: 695699
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 220 руб.
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Характеристики
Бренд
Hi-QU Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Le Orme - Felona E/ And Sorona 2016 (5021732432865) виниловая пластинка
Итальянская прогрессив-рок группа Le Orme переиздает свой культовый двойной альбом Felona e Sorona на виниле в цветном оформлении. Это переиздание 2016 года дает возможность современным слушателям открыть для себя эту музыкальную эпопею, наполненную сложными гармониями и захватывающими композициями. Поклонники прогрессивного рока будут рады возможности купить виниловую пластинку Felona E/And Sorona 2016 (coloured).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Hi-QU Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Итальянская прогрессив-рок группа Le Orme переиздает свой культовый двойной альбом Felona e Sorona на виниле в цветном оформлении. Это переиздание 2016 года дает возможность современным слушателям открыть для себя эту музыкальную эпопею, наполненную сложными гармониями и захватывающими композициями. Поклонники прогрессивного рока будут рады возможности купить виниловую пластинку Felona E/And Sorona 2016 (coloured).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Le Orme - Felona E/ And Sorona 2016 (5021732432865) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7220 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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