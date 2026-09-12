Описание товара Кулер AEL LD-AEL-85c, напольный, электронный, «push» - кран, белый/черный [00395]

Кулер AEL LD-AEL-85C представляет собой стильный и компактный аппарат, предназначенный для раздачи охлажденной и горячей воды. Выполнен в белом цвете с черной вставкой на лицевой панели. Оснащен электронной системой охлаждения, которая обеспечивает подачу прохладной воды без необходимости использования льда или других охладителей. Кулер легко устанавливается, он прост и удобен в использовании, идеально подходит для использования в домашних условиях или в офисе, а благодаря лаконичному дизайну отлично впишется в интерьер любого помещения.Устройство оснащено двумя кранами с механизмом "нажим кружкой", что позволит совершать все действия одной рукой. Наличие в конструкции кулера лотка для сбора капель исключает попадание воды из кранов на пол. При необходимости лоток легко вынимается для удаления скопившейся в нем воды.Конструкция устройства предусматривает верхнее размещение бутыли с водой, что позволяет видеть ее наполненность и вовремя заменять.Нагревательный элемент, установленный в кулере, имеет достаточно высокую мощность (550 Вт), за счет чего производительность нагрева воды до 85-95 °С составляет 5 литров в час. А производительность электронной системы охлаждения до 8-12 °С составляет 0,6 литра в час.В нижней части размещен шкафчик объемом 7 л.Внимание! Подключайте аппарат к электросети только после заполнения его водой! Включение аппарата без воды может привести к его выходу из строя!Бутыль и стаканодержатель в комплект не входят, приобретаются отдельно.Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, комплектацию и конструкцию, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия. Тип установки: напольный. Тип охлаждения: электронный. Подача воды с нагревом: да. Подача воды с охлаждением: да. Количество кранов подачи воды: 2. Серия: LD-AEL-85C. Рекомендуемое количество пользователей: 25. Наличие встроенного отделения для хранения: шкафчик. Крепление стаканодержателя: крепление винтами, крепление магнитом. Размещение бутыли с водой: верхняя загрузка. Тип крана: нажим кружкой. Мощность нагрева: 550 Вт. Мощность охлаждения: 75 Вт. Производительность нагрева: 5 л/час. Производительность охлаждения: 0.6 л/час. Температура нагревания воды: 95 градус. Температура охлаждения воды: 8 градус. Емкость бака для горячей воды: 0.6 л. Емкость бака для холодной воды: 0.6 л. Тип нагревательного элемента: внутренний, спиральный. Объем холодильника: 0 л. Объем шкафчика: 7 л. Напряжение: 220 В. Материал корпуса: пластик/металл. Цвет корпуса: белый. Длина шнура: 1.5 м. Высота: 850 мм. Ширина: 270 мм. Глубина: 295 мм. Вес: 5.6 кг Бренд - AEL. Производитель - Китай. Артикул - 395. Штрихкод - 4630019092893