Дрель-шуруповерт ЗУБР Профессионал 12В + LED-фонарь DL-121-22F
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
22
Макс. диаметр сверления металла
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 020 руб.
В наличии
Код товара: 695521
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 020 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, LED-фонарь, аккумулятор – 2 шт, быстрозарядное устройство, бита, инструкции по безопасности, руководство по эксплуатации, кейс, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
40
Макс. диаметр сверления дерева
22
Макс. диаметр сверления металла
10
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Ширина, см
9.2
Длина, см
34
Высота, см
24.6
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Размеры в упаковке, см
34х25х9
Вес, кг.
2.7
Описание товара Дрель-шуруповерт ЗУБР Профессионал 12В + LED-фонарь DL-121-22F
Дрель-шуруповерт ЗУБР Профессионал DL-121-22F предназначена для сверления отверстий в различных материалах (при установке сверла), а также для монтажа/демонтажа резьбовых соединений (при установке соответствующих бит и головок). Бесключевой одномуфтовый патрон позволяет максимально просто и быстро заменить расходный инструмент. Для решения различных задач предусмотрен широкий диапазон регулировки крутящего момента с равномерным нарастанием момента во всем диапазоне. Рукоятка с противоскользящей накладкой способствует надежному хвату и лучшему контролю над дрелью. Дополнительный аккумулятор в комплекте сокращает время простоев в работе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, LED-фонарь, аккумулятор – 2 шт, быстрозарядное устройство, бита, инструкции по безопасности, руководство по эксплуатации, кейс, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
40
Макс. диаметр сверления дерева
22
Макс. диаметр сверления металла
10
Развернуть
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Ширина, см
9.2
Длина, см
34
Высота, см
24.6
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Дрель-шуруповерт ЗУБР Профессионал DL-121-22F предназначена для сверления отверстий в различных материалах (при установке сверла), а также для монтажа/демонтажа резьбовых соединений (при установке соответствующих бит и головок). Бесключевой одномуфтовый патрон позволяет максимально просто и быстро заменить расходный инструмент. Для решения различных задач предусмотрен широкий диапазон регулировки крутящего момента с равномерным нарастанием момента во всем диапазоне. Рукоятка с противоскользящей накладкой способствует надежному хвату и лучшему контролю над дрелью. Дополнительный аккумулятор в комплекте сокращает время простоев в работе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Достоинства:
Комментарий:
Отличный шуруповерт, за свои день топ, работает уже полгода каждый день!
Достоинства:
Комментарий:
качество супер. мощный и быстрый. удобный.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный Шурик, удобный крепкий кейс, пломба на месте. Есть небольшой фонарик, места для бит. Долго выбирал среди аналогов и не пожалел) Рекомендую)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший добротный Шурик, шикарный кейс.
Достоинства:
Комментарий:
Давно пользуюсь похожим шуруповертом. Решил обновить и не прогадал, очень качественный, советую.
Достоинства:
Комментарий:
заводская упаковка, зубр лучший
Достоинства:
Комментарий:
отличный шуруповёрт, более 8 лет использую данную модель для работы, легкий удобный,достаточно мощный.
Достоинства:
Комментарий:
удобный, крутит хорошо, батареи хватает на полдня достаточно интенсивной работы, привезли быстро, всё хорошо упаковано
Достоинства:
Комментарий:
Брал перф Зубр , понравился. Взял шурик , как и у перфа хороший чемодан , комплектация , фонарик как бонус - пойдет! 2 АКБ. На вид и тактильно очень даже на свои деньги , японский двигатель - посмотрим. Перфом доволен , думаю Шурик тоже не разочарует.
Достоинства:
Комментарий:
еще не пользовался но думаю зубр всегда надёжный и в этот раз не подведёт
Достоинства:
Комментарий:
хороший недорогой качественный шуруповёрт
Достоинства:
Комментарий:
все очень хорошо за свои деньги супер
Достоинства:
Комментарий:
Брал в подарок, друг довольный как удаф, нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает и все устраивает. Использую при строительстве каркасного дома.
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает, покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
отличный инструмент, уже пользуюсь несколько лет этой фирмой и пока доволен
Достоинства:
Комментарий:
Использовали неделю на сборке мебели в цеху. Работает отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично! Мне нравится, биение на уровне нулевого!
Достоинства:
Комментарий:
Муж оценил, сказал ничем не хуже популярных брендов, а цена вдва раза ниже тех же брендов.
Достоинства:
Комментарий:
Оценка на 4,5., но поставил "5". Передаточные числа -довольно большая разница. Как по мне, "вторую" скорость можно сделать поменьше. Переключение передач жесткое, с усилием. Информативное. Эргономика - лёгкий, сбалансированный. Для производителей: реально не хватает какого-нибудь ушка, или скобы, чтобы его подвесить при работе на стремянке.
Дрель-шуруповерт ЗУБР Профессионал 12В + LED-фонарь DL-121-22F - этот товар вы можете купить по цене 7020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ЗУБР Профессионал 12В + LED-фонарь DL-121-22F
Достоинства:
Комментарий:
Отличный шуруповерт, за свои день топ, работает уже полгода каждый день!
Достоинства:
Комментарий:
качество супер. мощный и быстрый. удобный.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный Шурик, удобный крепкий кейс, пломба на месте. Есть небольшой фонарик, места для бит. Долго выбирал среди аналогов и не пожалел) Рекомендую)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший добротный Шурик, шикарный кейс.
Достоинства:
Комментарий:
Давно пользуюсь похожим шуруповертом. Решил обновить и не прогадал, очень качественный, советую.
Достоинства:
Комментарий:
заводская упаковка, зубр лучший
Достоинства:
Комментарий:
отличный шуруповёрт, более 8 лет использую данную модель для работы, легкий удобный,достаточно мощный.
Достоинства:
Комментарий:
удобный, крутит хорошо, батареи хватает на полдня достаточно интенсивной работы, привезли быстро, всё хорошо упаковано
Достоинства:
Комментарий:
Брал перф Зубр , понравился. Взял шурик , как и у перфа хороший чемодан , комплектация , фонарик как бонус - пойдет! 2 АКБ. На вид и тактильно очень даже на свои деньги , японский двигатель - посмотрим. Перфом доволен , думаю Шурик тоже не разочарует.
Достоинства:
Комментарий:
еще не пользовался но думаю зубр всегда надёжный и в этот раз не подведёт
Достоинства:
Комментарий:
хороший недорогой качественный шуруповёрт
Достоинства:
Комментарий:
все очень хорошо за свои деньги супер
Достоинства:
Комментарий:
Брал в подарок, друг довольный как удаф, нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает и все устраивает. Использую при строительстве каркасного дома.
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает, покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
отличный инструмент, уже пользуюсь несколько лет этой фирмой и пока доволен
Достоинства:
Комментарий:
Использовали неделю на сборке мебели в цеху. Работает отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично! Мне нравится, биение на уровне нулевого!
Достоинства:
Комментарий:
Муж оценил, сказал ничем не хуже популярных брендов, а цена вдва раза ниже тех же брендов.
Достоинства:
Комментарий:
Оценка на 4,5., но поставил "5". Передаточные числа -довольно большая разница. Как по мне, "вторую" скорость можно сделать поменьше. Переключение передач жесткое, с усилием. Информативное. Эргономика - лёгкий, сбалансированный. Для производителей: реально не хватает какого-нибудь ушка, или скобы, чтобы его подвесить при работе на стремянке.