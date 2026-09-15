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Реноватор ЗУБР кейс, набор насадок (МФИ-400 КН) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Реноватор ЗУБР кейс, набор насадок (МФИ-400 КН)

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Реноватор ЗУБР кейс, набор насадок (МФИ-400 КН) - фото 3
Реноватор ЗУБР кейс, набор насадок (МФИ-400 КН) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Многофункциональный инструмент
Тип машины
реноватор
Возможности
регулировка частоты колебаний
Кейс в комплекте
да
Крепление листа
нет
Макс. частота вращения диска
0
Макс. частота колебания платформы, кол/мин
22000 кол/мин
Потребляемая мощность
400
  • Реноватор ЗУБР кейс, набор насадок (МФИ-400 КН) - фото 1
  • Реноватор ЗУБР кейс, набор насадок (МФИ-400 КН) - фото 2
  • Реноватор ЗУБР кейс, набор насадок (МФИ-400 КН) - фото 3
  • Реноватор ЗУБР кейс, набор насадок (МФИ-400 КН) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб. 
Начислим 68 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695517
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Реноватор ЗУБР кейс, набор насадок (МФИ-400 КН)
4 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Многофункциональный инструмент
Тип машины
реноватор
Возможности
регулировка частоты колебаний
Дополнительная рукоятка
да
Кейс в комплекте
да
Крепление листа
нет
Макс. частота вращения диска
0
Макс. частота колебания платформы, кол/мин
22000 кол/мин
Потребляемая мощность
400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х26х9
Вес, кг.
2.6

Описание товара Реноватор ЗУБР кейс, набор насадок (МФИ-400 КН)

Реноватор 400 вт с набором насадок, ЗУБР МФИ-400 КН - универсальное устройство для разных строительных работ (резка, шлифование), особенно в труднодоступных местах. Большой угол колебаний 3 градуса в сочетании с широким спектром регулировки частоты обеспечивают эффективную работу с любым материалом. Расширенная комплектация включает в себя базовый набор насадок для начала работы сразу после покупки и удобный кейс для хранения и переноски.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Реноватор ЗУБР кейс, набор насадок (МФИ-400 КН)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Многофункциональный инструмент
Тип машины
реноватор
Возможности
регулировка частоты колебаний
Дополнительная рукоятка
да
Кейс в комплекте
да
Крепление листа
нет
Макс. частота вращения диска
0
Макс. частота колебания платформы, кол/мин
22000 кол/мин
Потребляемая мощность
400
Страна производитель
Китай
Описание
Реноватор 400 вт с набором насадок, ЗУБР МФИ-400 КН - универсальное устройство для разных строительных работ (резка, шлифование), особенно в труднодоступных местах. Большой угол колебаний 3 градуса в сочетании с широким спектром регулировки частоты обеспечивают эффективную работу с любым материалом. Расширенная комплектация включает в себя базовый набор насадок для начала работы сразу после покупки и удобный кейс для хранения и переноски.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Реноватор ЗУБР кейс, набор насадок (МФИ-400 КН) - купить по цене 4230 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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