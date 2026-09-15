Реноватор ЗУБР кейс, набор насадок (МФИ-400 КН)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Многофункциональный инструмент
Тип машины
реноватор
Возможности
регулировка частоты колебаний
Кейс в комплекте
да
Крепление листа
нет
Макс. частота вращения диска
0
Макс. частота колебания платформы, кол/мин
22000 кол/мин
Потребляемая мощность
400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб.
В наличии
Код товара: 695517
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 230 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Многофункциональный инструмент
Тип машины
реноватор
Возможности
регулировка частоты колебаний
Дополнительная рукоятка
да
Кейс в комплекте
да
Крепление листа
нет
Макс. частота вращения диска
0
Макс. частота колебания платформы, кол/мин
22000 кол/мин
Потребляемая мощность
400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х26х9
Вес, кг.
2.6
Описание товара Реноватор ЗУБР кейс, набор насадок (МФИ-400 КН)
Реноватор 400 вт с набором насадок, ЗУБР МФИ-400 КН - универсальное устройство для разных строительных работ (резка, шлифование), особенно в труднодоступных местах. Большой угол колебаний 3 градуса в сочетании с широким спектром регулировки частоты обеспечивают эффективную работу с любым материалом. Расширенная комплектация включает в себя базовый набор насадок для начала работы сразу после покупки и удобный кейс для хранения и переноски.
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Бренд
Тип товара
Многофункциональный инструмент
Тип машины
реноватор
Возможности
регулировка частоты колебаний
Дополнительная рукоятка
да
Кейс в комплекте
да
Крепление листа
нет
Макс. частота вращения диска
0
Макс. частота колебания платформы, кол/мин
22000 кол/мин
Потребляемая мощность
400
Страна производитель
Китай
Реноватор 400 вт с набором насадок, ЗУБР МФИ-400 КН - универсальное устройство для разных строительных работ (резка, шлифование), особенно в труднодоступных местах. Большой угол колебаний 3 градуса в сочетании с широким спектром регулировки частоты обеспечивают эффективную работу с любым материалом. Расширенная комплектация включает в себя базовый набор насадок для начала работы сразу после покупки и удобный кейс для хранения и переноски.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Реноватор ЗУБР кейс, набор насадок (МФИ-400 КН) - купить по цене 4230 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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