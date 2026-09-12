Пылесос беспроводной Roidmi Cordless Vacuum Cleaner X200 Jet со станцией самоочистки
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Характеристики
Описание товара Пылесос беспроводной Roidmi Cordless Vacuum Cleaner X200 Jet со станцией самоочистки
Вертикальный аккумуляторный пылесос Roidmi X200 Jet оснащен станцией самоочистки, что делает его уникальным предложением на рынке. Этот пылесос обладает мощностью всасывания 29.4 kPa, что сравнимо с сетевыми приборами. Благодаря мультициклонной системе фильтрации и съемному литиевому аккумулятору емкостью 2500 мАч, он обеспечивает длительное время автономной работы от 70 до 12 минут в зависимости от выбранного режима. Модель X200 оснащена БК электродвигателем мощностью 553 Вт и частотой оборотов вала 115000 об/мин. После уборки пылесос устанавливается на станцию самоочистки, подключенную к сети, где пыль из контейнера отсасывается в специальный герметичный мешок для хранения. Это сводит к минимуму контакт пользователя с аллергенной пылью. Станция самоочистки также служит для зарядки пылесоса и хранения комплектных насадок
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