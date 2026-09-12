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Пылесос беспроводной Roidmi Cordless Vacuum Cleaner X200 Jet со станцией самоочистки купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос беспроводной Roidmi Cordless Vacuum Cleaner X200 Jet со станцией самоочистки

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Пылесос беспроводной Roidmi Cordless Vacuum Cleaner X200 Jet со станцией самоочистки - фото 1
Пылесос беспроводной Roidmi Cordless Vacuum Cleaner X200 Jet со станцией самоочистки - фото 2
Пылесос беспроводной Roidmi Cordless Vacuum Cleaner X200 Jet со станцией самоочистки - фото 3
Пылесос беспроводной Roidmi Cordless Vacuum Cleaner X200 Jet со станцией самоочистки - фото 4
Пылесос беспроводной Roidmi Cordless Vacuum Cleaner X200 Jet со станцией самоочистки - фото 5
Пылесос беспроводной Roidmi Cordless Vacuum Cleaner X200 Jet со станцией самоочистки - фото 6
Пылесос беспроводной Roidmi Cordless Vacuum Cleaner X200 Jet со станцией самоочистки - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Цвет
черный
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.64
Потребляемая мощность, Вт
553
Мощность всасывания
29400 Па
Время работы от аккумулятора, мин
70
Длина сетевого шнура
0
  • Пылесос беспроводной Roidmi Cordless Vacuum Cleaner X200 Jet со станцией самоочистки - фото 1
  • Пылесос беспроводной Roidmi Cordless Vacuum Cleaner X200 Jet со станцией самоочистки - фото 2
  • Пылесос беспроводной Roidmi Cordless Vacuum Cleaner X200 Jet со станцией самоочистки - фото 3
  • Пылесос беспроводной Roidmi Cordless Vacuum Cleaner X200 Jet со станцией самоочистки - фото 4
  • Пылесос беспроводной Roidmi Cordless Vacuum Cleaner X200 Jet со станцией самоочистки - фото 5
  • Пылесос беспроводной Roidmi Cordless Vacuum Cleaner X200 Jet со станцией самоочистки - фото 6
  • Пылесос беспроводной Roidmi Cordless Vacuum Cleaner X200 Jet со станцией самоочистки - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695502
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Характеристики

Бренд
Roidmi
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
пылесос Xiaomi Roidmi X200 Jet Vacuumm Cleaner, зарядная станция, адаптер питания, щетка для мебели, щелевая насадка, широкая насадка, мешок для пыли, фильтр нера, универсальная насадка, документация, упаковка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.64
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
функция самоочистки
Уровень шума
70
Потребляемая мощность, Вт
553
Мощность всасывания
29400 Па
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
70
Станция для хранения
с зарядкой, с самоочисткой
Длина сетевого шнура
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х34х27
Вес, кг.
12.5

Описание товара Пылесос беспроводной Roidmi Cordless Vacuum Cleaner X200 Jet со станцией самоочистки

Вертикальный аккумуляторный пылесос Roidmi X200 Jet оснащен станцией самоочистки, что делает его уникальным предложением на рынке. Этот пылесос обладает мощностью всасывания 29.4 kPa, что сравнимо с сетевыми приборами. Благодаря мультициклонной системе фильтрации и съемному литиевому аккумулятору емкостью 2500 мАч, он обеспечивает длительное время автономной работы от 70 до 12 минут в зависимости от выбранного режима. Модель X200 оснащена БК электродвигателем мощностью 553 Вт и частотой оборотов вала 115000 об/мин. После уборки пылесос устанавливается на станцию самоочистки, подключенную к сети, где пыль из контейнера отсасывается в специальный герметичный мешок для хранения. Это сводит к минимуму контакт пользователя с аллергенной пылью. Станция самоочистки также служит для зарядки пылесоса и хранения комплектных насадок

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной Roidmi Cordless Vacuum Cleaner X200 Jet со станцией самоочистки




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Характеристики
Бренд
Roidmi
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
пылесос Xiaomi Roidmi X200 Jet Vacuumm Cleaner, зарядная станция, адаптер питания, щетка для мебели, щелевая насадка, широкая насадка, мешок для пыли, фильтр нера, универсальная насадка, документация, упаковка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.64
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
функция самоочистки
Уровень шума
70
Потребляемая мощность, Вт
553
Развернуть
Мощность всасывания
29400 Па
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
70
Станция для хранения
с зарядкой, с самоочисткой
Длина сетевого шнура
0
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальный аккумуляторный пылесос Roidmi X200 Jet оснащен станцией самоочистки, что делает его уникальным предложением на рынке. Этот пылесос обладает мощностью всасывания 29.4 kPa, что сравнимо с сетевыми приборами. Благодаря мультициклонной системе фильтрации и съемному литиевому аккумулятору емкостью 2500 мАч, он обеспечивает длительное время автономной работы от 70 до 12 минут в зависимости от выбранного режима. Модель X200 оснащена БК электродвигателем мощностью 553 Вт и частотой оборотов вала 115000 об/мин. После уборки пылесос устанавливается на станцию самоочистки, подключенную к сети, где пыль из контейнера отсасывается в специальный герметичный мешок для хранения. Это сводит к минимуму контакт пользователя с аллергенной пылью. Станция самоочистки также служит для зарядки пылесоса и хранения комплектных насадок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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