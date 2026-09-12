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Кресло руководителя Бюрократ CH-868N Fabric серый Alfa 44 крестов. пластик купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло руководителя Бюрократ CH-868N Fabric серый Alfa 44 крестов. пластик

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Кресло руководителя Бюрократ CH-868N Fabric серый Alfa 44 крестов. пластик - фото 1
Кресло руководителя Бюрократ CH-868N Fabric серый Alfa 44 крестов. пластик - фото 2
Кресло руководителя Бюрократ CH-868N Fabric серый Alfa 44 крестов. пластик - фото 3
Кресло руководителя Бюрократ CH-868N Fabric серый Alfa 44 крестов. пластик - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-868N Fabric серый Alfa 44 крестов. пластик - фото 1
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-868N Fabric серый Alfa 44 крестов. пластик - фото 2
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-868N Fabric серый Alfa 44 крестов. пластик - фото 3
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-868N Fabric серый Alfa 44 крестов. пластик - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695435
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х67х39
Вес, кг.
17.9

Описание товара Кресло руководителя Бюрократ CH-868N Fabric серый Alfa 44 крестов. пластик

Кресло офисное Бюрократ CH-868N Fabric Alfa 44 устанавливается на пластиковую крестовину, выдерживая нагрузку до 120 кг. Колесики с полиуретановым покрытием обеспечивают легкое и плавное перемещение по любым поверхностям, предотвращая царапание пола. Мягкая велюровая ткань используется в качестве обивки, что делает кресло удобным и износостойким.

Отзывы о товаре Кресло руководителя Бюрократ CH-868N Fabric серый Alfa 44 крестов. пластик




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
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Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Кресло офисное Бюрократ CH-868N Fabric Alfa 44 устанавливается на пластиковую крестовину, выдерживая нагрузку до 120 кг. Колесики с полиуретановым покрытием обеспечивают легкое и плавное перемещение по любым поверхностям, предотвращая царапание пола. Мягкая велюровая ткань используется в качестве обивки, что делает кресло удобным и износостойким.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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