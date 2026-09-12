Top.Mail.Ru
Кресло руководителя Бюрократ CH-610SL черный эко.кожа крестов. металл хром пластик черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кресло руководителя Бюрократ CH-610SL черный эко.кожа крестов. металл хром пластик черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кресло руководителя Бюрократ CH-610SL черный эко.кожа крестов. металл хром пластик черный - фото 1
Кресло руководителя Бюрократ CH-610SL черный эко.кожа крестов. металл хром пластик черный - фото 2
Кресло руководителя Бюрократ CH-610SL черный эко.кожа крестов. металл хром пластик черный - фото 3
Кресло руководителя Бюрократ CH-610SL черный эко.кожа крестов. металл хром пластик черный - фото 4
Кресло руководителя Бюрократ CH-610SL черный эко.кожа крестов. металл хром пластик черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-610SL черный эко.кожа крестов. металл хром пластик черный - фото 1
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-610SL черный эко.кожа крестов. металл хром пластик черный - фото 2
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-610SL черный эко.кожа крестов. металл хром пластик черный - фото 3
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-610SL черный эко.кожа крестов. металл хром пластик черный - фото 4
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-610SL черный эко.кожа крестов. металл хром пластик черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695432
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х66х25
Вес, кг.
14.65

Описание товара Кресло руководителя Бюрократ CH-610SL черный эко.кожа крестов. металл хром пластик черный

Кресло руководителя Бюрократ CH-610SL - Модель современная для любого интерьера. Надежный корпус и долговечный наполнитель. Мягкое сиденье с обивкой из экокожи высокой износостойкости. Простой уход за обивкой. Установлен механизм качания с регулировкой под вес с фиксацией в вертикальном положении и газлифт с регулировкой высоты.

Отзывы о товаре Кресло руководителя Бюрократ CH-610SL черный эко.кожа крестов. металл хром пластик черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Страна производитель
Китай
Описание
Кресло руководителя Бюрократ CH-610SL - Модель современная для любого интерьера. Надежный корпус и долговечный наполнитель. Мягкое сиденье с обивкой из экокожи высокой износостойкости. Простой уход за обивкой. Установлен механизм качания с регулировкой под вес с фиксацией в вертикальном положении и газлифт с регулировкой высоты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло руководителя Бюрократ CH-610SL черный эко.кожа крестов. металл хром пластик черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...