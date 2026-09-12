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Кресло игровое Zombie Ghost Fabric серый Light-19 с подголов. крестов. пластик купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло игровое Zombie Ghost Fabric серый Light-19 с подголов. крестов. пластик

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Кресло игровое Zombie Ghost Fabric серый Light-19 с подголов. крестов. пластик - фото 1
Кресло игровое Zombie Ghost Fabric серый Light-19 с подголов. крестов. пластик - фото 2
Кресло игровое Zombie Ghost Fabric серый Light-19 с подголов. крестов. пластик - фото 3
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Кресло игровое Zombie Ghost Fabric серый Light-19 с подголов. крестов. пластик - фото 5
Кресло игровое Zombie Ghost Fabric серый Light-19 с подголов. крестов. пластик - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
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  • Кресло игровое Zombie Ghost Fabric серый Light-19 с подголов. крестов. пластик - фото 2
  • Кресло игровое Zombie Ghost Fabric серый Light-19 с подголов. крестов. пластик - фото 3
  • Кресло игровое Zombie Ghost Fabric серый Light-19 с подголов. крестов. пластик - фото 4
  • Кресло игровое Zombie Ghost Fabric серый Light-19 с подголов. крестов. пластик - фото 5
  • Кресло игровое Zombie Ghost Fabric серый Light-19 с подголов. крестов. пластик - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695412
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Характеристики

Бренд
Zombie Defender
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
150
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
88х67х39
Вес, кг.
23.5

Описание товара Кресло игровое Zombie Ghost Fabric серый Light-19 с подголов. крестов. пластик

Кресло игровое Knight Outrider - это современное и функциональное решение для геймеров и тех, кто проводит много времени за компьютером. Кресло выполнено в стильном сером цвете Light-19 с крестовиной из металла, что придает ему солидный и современный вид. Каркас и рама кресла также выполнены из металла, что гарантирует его прочность и долговечность.

Отзывы о товаре Кресло игровое Zombie Ghost Fabric серый Light-19 с подголов. крестов. пластик




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Характеристики
Бренд
Zombie Defender
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
150
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
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Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Кресло игровое Knight Outrider - это современное и функциональное решение для геймеров и тех, кто проводит много времени за компьютером. Кресло выполнено в стильном сером цвете Light-19 с крестовиной из металла, что придает ему солидный и современный вид. Каркас и рама кресла также выполнены из металла, что гарантирует его прочность и долговечность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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