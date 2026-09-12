Кресло игровое Zombie 300 черный/белый эко.кожа с подголов. крестов. пластик пластик черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кресло игровое Zombie 300 черный/белый эко.кожа с подголов. крестов. пластик пластик черный
Кресло игровое Zombie 300 с обивкой из черной экокожи позволит с комфортом проводить время за компьютером. Каркас и крестовина из пластика делают кресло облегченным. При этом оно способно выдерживать вес пользователя до 120 кг. Колесики диаметром 50 мм обеспечивают мобильность кресла: его легко можно перемещать по комнате. Эргономика спинки с поясничной и шейной поддержкой помогает снизить нагрузку на мышцы спины и шеи при длительном нахождении в кресле. Отверстия в спинке создают естественную вентиляцию для тела. На кресле игровом Zombie 300 установлен механизм качания топ-ган, благодаря которому можно регулировать отклонения спинки и сиденья, и фиксировать их в нужном положении. Газлифт позволяет легко настроить высоту сиденья, что обеспечит удобное размещение ног. При долгом сидении в кресле можно облокотиться на подлокотники, за счет чего принимается комфортное положение. Подушки для головы и поясницы являются съемными, и их легко убрать при необходимости.
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