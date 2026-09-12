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Кресло игровое Zombie 300 черный/белый эко.кожа с подголов. крестов. пластик пластик черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло игровое Zombie 300 черный/белый эко.кожа с подголов. крестов. пластик пластик черный

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Кресло игровое Zombie 300 черный/белый эко.кожа с подголов. крестов. пластик пластик черный - фото 1
Кресло игровое Zombie 300 черный/белый эко.кожа с подголов. крестов. пластик пластик черный - фото 2
Кресло игровое Zombie 300 черный/белый эко.кожа с подголов. крестов. пластик пластик черный - фото 3
Кресло игровое Zombie 300 черный/белый эко.кожа с подголов. крестов. пластик пластик черный - фото 4
Кресло игровое Zombie 300 черный/белый эко.кожа с подголов. крестов. пластик пластик черный - фото 5
Кресло игровое Zombie 300 черный/белый эко.кожа с подголов. крестов. пластик пластик черный - фото 6
Кресло игровое Zombie 300 черный/белый эко.кожа с подголов. крестов. пластик пластик черный - фото 7
Кресло игровое Zombie 300 черный/белый эко.кожа с подголов. крестов. пластик пластик черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
  • Кресло игровое Zombie 300 черный/белый эко.кожа с подголов. крестов. пластик пластик черный - фото 1
  • Кресло игровое Zombie 300 черный/белый эко.кожа с подголов. крестов. пластик пластик черный - фото 2
  • Кресло игровое Zombie 300 черный/белый эко.кожа с подголов. крестов. пластик пластик черный - фото 3
  • Кресло игровое Zombie 300 черный/белый эко.кожа с подголов. крестов. пластик пластик черный - фото 4
  • Кресло игровое Zombie 300 черный/белый эко.кожа с подголов. крестов. пластик пластик черный - фото 5
  • Кресло игровое Zombie 300 черный/белый эко.кожа с подголов. крестов. пластик пластик черный - фото 6
  • Кресло игровое Zombie 300 черный/белый эко.кожа с подголов. крестов. пластик пластик черный - фото 7
  • Кресло игровое Zombie 300 черный/белый эко.кожа с подголов. крестов. пластик пластик черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695408
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Характеристики

Бренд
Zombie Defender
Тип товара
Игровые кресла
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х66х32
Вес, кг.
14.05

Описание товара Кресло игровое Zombie 300 черный/белый эко.кожа с подголов. крестов. пластик пластик черный

Кресло игровое Zombie 300 с обивкой из черной экокожи позволит с комфортом проводить время за компьютером. Каркас и крестовина из пластика делают кресло облегченным. При этом оно способно выдерживать вес пользователя до 120 кг. Колесики диаметром 50 мм обеспечивают мобильность кресла: его легко можно перемещать по комнате. Эргономика спинки с поясничной и шейной поддержкой помогает снизить нагрузку на мышцы спины и шеи при длительном нахождении в кресле. Отверстия в спинке создают естественную вентиляцию для тела. На кресле игровом Zombie 300 установлен механизм качания топ-ган, благодаря которому можно регулировать отклонения спинки и сиденья, и фиксировать их в нужном положении. Газлифт позволяет легко настроить высоту сиденья, что обеспечит удобное размещение ног. При долгом сидении в кресле можно облокотиться на подлокотники, за счет чего принимается комфортное положение. Подушки для головы и поясницы являются съемными, и их легко убрать при необходимости.

Отзывы о товаре Кресло игровое Zombie 300 черный/белый эко.кожа с подголов. крестов. пластик пластик черный




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Характеристики
Бренд
Zombie Defender
Тип товара
Игровые кресла
Страна производитель
Китай
Описание
Кресло игровое Zombie 300 с обивкой из черной экокожи позволит с комфортом проводить время за компьютером. Каркас и крестовина из пластика делают кресло облегченным. При этом оно способно выдерживать вес пользователя до 120 кг. Колесики диаметром 50 мм обеспечивают мобильность кресла: его легко можно перемещать по комнате. Эргономика спинки с поясничной и шейной поддержкой помогает снизить нагрузку на мышцы спины и шеи при длительном нахождении в кресле. Отверстия в спинке создают естественную вентиляцию для тела. На кресле игровом Zombie 300 установлен механизм качания топ-ган, благодаря которому можно регулировать отклонения спинки и сиденья, и фиксировать их в нужном положении. Газлифт позволяет легко настроить высоту сиденья, что обеспечит удобное размещение ног. При долгом сидении в кресле можно облокотиться на подлокотники, за счет чего принимается комфортное положение. Подушки для головы и поясницы являются съемными, и их легко убрать при необходимости.
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Доставка
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