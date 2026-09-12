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Кресло игровое Zombie 100 черный ткань/эко.кожа крестов. пластик пластик черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло игровое Zombie 100 черный ткань/эко.кожа крестов. пластик пластик черный

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Кресло игровое Zombie 100 черный ткань/эко.кожа крестов. пластик пластик черный - фото 1
Кресло игровое Zombie 100 черный ткань/эко.кожа крестов. пластик пластик черный - фото 2
Кресло игровое Zombie 100 черный ткань/эко.кожа крестов. пластик пластик черный - фото 3
Кресло игровое Zombie 100 черный ткань/эко.кожа крестов. пластик пластик черный - фото 4
Кресло игровое Zombie 100 черный ткань/эко.кожа крестов. пластик пластик черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
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  • Кресло игровое Zombie 100 черный ткань/эко.кожа крестов. пластик пластик черный - фото 2
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  • Кресло игровое Zombie 100 черный ткань/эко.кожа крестов. пластик пластик черный - фото 4
  • Кресло игровое Zombie 100 черный ткань/эко.кожа крестов. пластик пластик черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695401
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Характеристики

Бренд
Zombie Defender
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х67х32
Вес, кг.
13

Описание товара Кресло игровое Zombie 100 черный ткань/эко.кожа крестов. пластик пластик черный

Игровое компьютерное кресло Zombie 100 - это стильное, удобное и прочное кресло. Оно имеет продуманную эргономику и позволяет сохранить правильную осанку. Обивка выполнена из ткани, которая устойчива к истиранию и загрязнению, а вставки из экокожи предают креслу стильный дизайн. Для перемещения предусмотрены прочные колеса, установленные в пластиковую крестовину.



Теги товара: на колесиках, тканевые

Отзывы о товаре Кресло игровое Zombie 100 черный ткань/эко.кожа крестов. пластик пластик черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Zombie Defender
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
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Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Игровое компьютерное кресло Zombie 100 - это стильное, удобное и прочное кресло. Оно имеет продуманную эргономику и позволяет сохранить правильную осанку. Обивка выполнена из ткани, которая устойчива к истиранию и загрязнению, а вставки из экокожи предают креслу стильный дизайн. Для перемещения предусмотрены прочные колеса, установленные в пластиковую крестовину.


Теги товара: на колесиках, тканевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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