Top.Mail.Ru
Кресло руководителя Cactus CS-LBK-KYOTO кожа с подголов. крестов. алюминий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кресло руководителя Cactus CS-LBK-KYOTO кожа с подголов. крестов. алюминий

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кресло руководителя Cactus CS-LBK-KYOTO кожа с подголов. крестов. алюминий - фото 1
Кресло руководителя Cactus CS-LBK-KYOTO кожа с подголов. крестов. алюминий - фото 2
Кресло руководителя Cactus CS-LBK-KYOTO кожа с подголов. крестов. алюминий - фото 3
Кресло руководителя Cactus CS-LBK-KYOTO кожа с подголов. крестов. алюминий - фото 4
Кресло руководителя Cactus CS-LBK-KYOTO кожа с подголов. крестов. алюминий - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
натуральная кожа
Тип установки
на колесиках
  • Кресло руководителя Cactus CS-LBK-KYOTO кожа с подголов. крестов. алюминий - фото 1
  • Кресло руководителя Cactus CS-LBK-KYOTO кожа с подголов. крестов. алюминий - фото 2
  • Кресло руководителя Cactus CS-LBK-KYOTO кожа с подголов. крестов. алюминий - фото 3
  • Кресло руководителя Cactus CS-LBK-KYOTO кожа с подголов. крестов. алюминий - фото 4
  • Кресло руководителя Cactus CS-LBK-KYOTO кожа с подголов. крестов. алюминий - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695355
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
натуральная кожа
Тип установки
на колесиках
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.1х0.69х0.65
Вес, кг.
26.7

Описание товара Кресло руководителя Cactus CS-LBK-KYOTO кожа с подголов. крестов. алюминий

В кожаном кресле CS-LBK-KYOTO прекрасно сочетаются солидный внешний вид и качественные материалы, из которых изготовлено кресло. Удобно расположенные рычаги настроек, которые находятся в подлокотниках и непосредственно в боковой части сиденья, позволят провести время в кресле с комфортом. Без лишних движений и усилий. Детали отделки из алюминия выгодно подчеркивают красоту и лаконичность модели.

Отзывы о товаре Кресло руководителя Cactus CS-LBK-KYOTO кожа с подголов. крестов. алюминий




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
натуральная кожа
Тип установки
на колесиках
Развернуть
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
В кожаном кресле CS-LBK-KYOTO прекрасно сочетаются солидный внешний вид и качественные материалы, из которых изготовлено кресло. Удобно расположенные рычаги настроек, которые находятся в подлокотниках и непосредственно в боковой части сиденья, позволят провести время в кресле с комфортом. Без лишних движений и усилий. Детали отделки из алюминия выгодно подчеркивают красоту и лаконичность модели.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло руководителя Cactus CS-LBK-KYOTO кожа с подголов. крестов. алюминий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...