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Кресло Cactus с вибромассажем CS-CHR-OC02M-BK черный эко.кожа крестов. сталь купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло Cactus с вибромассажем CS-CHR-OC02M-BK черный эко.кожа крестов. сталь

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Кресло Cactus с вибромассажем CS-CHR-OC02M-BK черный эко.кожа крестов. сталь - фото 1
Кресло Cactus с вибромассажем CS-CHR-OC02M-BK черный эко.кожа крестов. сталь - фото 2
Кресло Cactus с вибромассажем CS-CHR-OC02M-BK черный эко.кожа крестов. сталь - фото 3
Кресло Cactus с вибромассажем CS-CHR-OC02M-BK черный эко.кожа крестов. сталь - фото 4
Кресло Cactus с вибромассажем CS-CHR-OC02M-BK черный эко.кожа крестов. сталь - фото 5
Кресло Cactus с вибромассажем CS-CHR-OC02M-BK черный эко.кожа крестов. сталь - фото 6
Кресло Cactus с вибромассажем CS-CHR-OC02M-BK черный эко.кожа крестов. сталь - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
сталь
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
эко-кожа
Тип установки
на колесиках
  • Кресло Cactus с вибромассажем CS-CHR-OC02M-BK черный эко.кожа крестов. сталь - фото 1
  • Кресло Cactus с вибромассажем CS-CHR-OC02M-BK черный эко.кожа крестов. сталь - фото 2
  • Кресло Cactus с вибромассажем CS-CHR-OC02M-BK черный эко.кожа крестов. сталь - фото 3
  • Кресло Cactus с вибромассажем CS-CHR-OC02M-BK черный эко.кожа крестов. сталь - фото 4
  • Кресло Cactus с вибромассажем CS-CHR-OC02M-BK черный эко.кожа крестов. сталь - фото 5
  • Кресло Cactus с вибромассажем CS-CHR-OC02M-BK черный эко.кожа крестов. сталь - фото 6
  • Кресло Cactus с вибромассажем CS-CHR-OC02M-BK черный эко.кожа крестов. сталь - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695341
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
сталь
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
эко-кожа
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
87х58х32
Вес, кг.
18

Описание товара Кресло Cactus с вибромассажем CS-CHR-OC02M-BK черный эко.кожа крестов. сталь

Кресло Cactus с вибромассажем выполнено в стильном черном цвете из высококачественной экокожи, что придает ему элегантный вид и долговечность. Массажная функция помогает расслабиться и снять напряжение после тяжелого рабочего дня. Кресло оборудовано стальной крестовиной, что обеспечивает дополнительную прочность и стабильность.



Теги товара: на колесиках

Отзывы о товаре Кресло Cactus с вибромассажем CS-CHR-OC02M-BK черный эко.кожа крестов. сталь




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
сталь
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
эко-кожа
Тип установки
на колесиках
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Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кресло Cactus с вибромассажем выполнено в стильном черном цвете из высококачественной экокожи, что придает ему элегантный вид и долговечность. Массажная функция помогает расслабиться и снять напряжение после тяжелого рабочего дня. Кресло оборудовано стальной крестовиной, что обеспечивает дополнительную прочность и стабильность.


Теги товара: на колесиках
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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