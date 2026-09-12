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Кресло Cactus CS-WMC333-BK черный сиденье черный сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло Cactus CS-WMC333-BK черный сиденье черный сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый

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Кресло Cactus CS-WMC333-BK черный сиденье черный сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый - фото 1
Кресло Cactus CS-WMC333-BK черный сиденье черный сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый - фото 2
Кресло Cactus CS-WMC333-BK черный сиденье черный сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый - фото 3
Кресло Cactus CS-WMC333-BK черный сиденье черный сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый - фото 4
Кресло Cactus CS-WMC333-BK черный сиденье черный сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
100
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
  • Кресло Cactus CS-WMC333-BK черный сиденье черный сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый - фото 1
  • Кресло Cactus CS-WMC333-BK черный сиденье черный сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый - фото 2
  • Кресло Cactus CS-WMC333-BK черный сиденье черный сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый - фото 3
  • Кресло Cactus CS-WMC333-BK черный сиденье черный сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый - фото 4
  • Кресло Cactus CS-WMC333-BK черный сиденье черный сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695337
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
100
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный/белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х56х26
Вес, кг.
11.3

Описание товара Кресло Cactus CS-WMC333-BK черный сиденье черный сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый

Кресло Cactus CS-WMC333-BK: комфорт и стиль для вашего рабочего места. Кресло Cactus CS-WMC333-BK представляет собой стильное и удобное решение для вашего рабочего места. Черный цвет сиденья и спинки, а также сочетание сетки и ткани обеспечивают комфорт и вентиляцию, делая его отличным выбором для долгих рабочих часов.



Теги товара: на колесиках, тканевые

Отзывы о товаре Кресло Cactus CS-WMC333-BK черный сиденье черный сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
100
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
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Цвет
черный/белый
Страна производитель
Китай
Описание
Кресло Cactus CS-WMC333-BK: комфорт и стиль для вашего рабочего места. Кресло Cactus CS-WMC333-BK представляет собой стильное и удобное решение для вашего рабочего места. Черный цвет сиденья и спинки, а также сочетание сетки и ткани обеспечивают комфорт и вентиляцию, делая его отличным выбором для долгих рабочих часов.


Теги товара: на колесиках, тканевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло Cactus CS-WMC333-BK черный сиденье черный сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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