Кресло Cactus CS-WMC212-GY белый/серый сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кресло Cactus CS-WMC212-GY белый/серый сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый
Серое компьютерное кресло Cactus CS-WMC212-GY с механизмом качания «топ-ган» работает по принципу кресла-качалки с подголовником и регулировкой высоты сидения. Функция регулировки жесткости качания помогает менять положение тела, раскачиваться в кресле и настраивать силу сопротивления спинки. Так мышцы спины и межпозвоночные диски получают меньше нагрузки и расслабляются даже при длительном сидении за компьютером. Обивка офисного кресла Cactus CS-WMC212-GY сделана из сетки и ткани, а наполнитель – из высокоплотной пены, которая выдерживает до 100 кг без деформации и потери упругости. Дополнительно у кресла предусмотрены колесики и пластиковые подлокотники с откидным механизмом.
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