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Кресло Cactus CS-MC414-BK черный сетка/ткань с подголов. крестов. пластик купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло Cactus CS-MC414-BK черный сетка/ткань с подголов. крестов. пластик

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Кресло Cactus CS-MC414-BK черный сетка/ткань с подголов. крестов. пластик - фото 1
Кресло Cactus CS-MC414-BK черный сетка/ткань с подголов. крестов. пластик - фото 2
Кресло Cactus CS-MC414-BK черный сетка/ткань с подголов. крестов. пластик - фото 3
Кресло Cactus CS-MC414-BK черный сетка/ткань с подголов. крестов. пластик - фото 4
Кресло Cactus CS-MC414-BK черный сетка/ткань с подголов. крестов. пластик - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
100
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
  • Кресло Cactus CS-MC414-BK черный сетка/ткань с подголов. крестов. пластик - фото 1
  • Кресло Cactus CS-MC414-BK черный сетка/ткань с подголов. крестов. пластик - фото 2
  • Кресло Cactus CS-MC414-BK черный сетка/ткань с подголов. крестов. пластик - фото 3
  • Кресло Cactus CS-MC414-BK черный сетка/ткань с подголов. крестов. пластик - фото 4
  • Кресло Cactus CS-MC414-BK черный сетка/ткань с подголов. крестов. пластик - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695330
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
100
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х63х35
Вес, кг.
15.5

Описание товара Кресло Cactus CS-MC414-BK черный сетка/ткань с подголов. крестов. пластик

Универсальное решение для дома и офиса. Кресло CS-MC414-BK оснащено высокой сетчатой спинкой, которая способствует естественной циркуляции воздуха. Наличие регулируемого подголовника и эргономичная форма спинки с поддержкой поясничной области, сохранит правильную осанку и снимет нагрузку с мышц спины. Подлокотники кресла фиксированные, но раздвигаются при отклонении спинки назад. Механизм качания с простыми регулировками позволит откинуться в кресле и расслабиться во время перерыва. Использование классического для офисных кресел чёрного цвета поможет вписать кресло в любой интерьер.



Теги товара: на колесиках, тканевые

Отзывы о товаре Кресло Cactus CS-MC414-BK черный сетка/ткань с подголов. крестов. пластик




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
100
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
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Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальное решение для дома и офиса. Кресло CS-MC414-BK оснащено высокой сетчатой спинкой, которая способствует естественной циркуляции воздуха. Наличие регулируемого подголовника и эргономичная форма спинки с поддержкой поясничной области, сохранит правильную осанку и снимет нагрузку с мышц спины. Подлокотники кресла фиксированные, но раздвигаются при отклонении спинки назад. Механизм качания с простыми регулировками позволит откинуться в кресле и расслабиться во время перерыва. Использование классического для офисных кресел чёрного цвета поможет вписать кресло в любой интерьер.


Теги товара: на колесиках, тканевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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