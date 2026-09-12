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Кресло Cactus CS-GMC515-GYGN серый сиденье салатовый сетка/ткань с подголов. крестов. пластик пластик серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло Cactus CS-GMC515-GYGN серый сиденье салатовый сетка/ткань с подголов. крестов. пластик пластик серый

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Кресло Cactus CS-GMC515-GYGN серый сиденье салатовый сетка/ткань с подголов. крестов. пластик пластик серый - фото 1
Кресло Cactus CS-GMC515-GYGN серый сиденье салатовый сетка/ткань с подголов. крестов. пластик пластик серый - фото 2
Кресло Cactus CS-GMC515-GYGN серый сиденье салатовый сетка/ткань с подголов. крестов. пластик пластик серый - фото 3
Кресло Cactus CS-GMC515-GYGN серый сиденье салатовый сетка/ткань с подголов. крестов. пластик пластик серый - фото 4
Кресло Cactus CS-GMC515-GYGN серый сиденье салатовый сетка/ткань с подголов. крестов. пластик пластик серый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
  • Кресло Cactus CS-GMC515-GYGN серый сиденье салатовый сетка/ткань с подголов. крестов. пластик пластик серый - фото 1
  • Кресло Cactus CS-GMC515-GYGN серый сиденье салатовый сетка/ткань с подголов. крестов. пластик пластик серый - фото 2
  • Кресло Cactus CS-GMC515-GYGN серый сиденье салатовый сетка/ткань с подголов. крестов. пластик пластик серый - фото 3
  • Кресло Cactus CS-GMC515-GYGN серый сиденье салатовый сетка/ткань с подголов. крестов. пластик пластик серый - фото 4
  • Кресло Cactus CS-GMC515-GYGN серый сиденье салатовый сетка/ткань с подголов. крестов. пластик пластик серый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695273
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Цвет
серый/салатовый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х59х28
Вес, кг.
11.5

Описание товара Кресло Cactus CS-GMC515-GYGN серый сиденье салатовый сетка/ткань с подголов. крестов. пластик пластик серый

Кресло CACTUS CS-GMC515-GYGN серый сиденье салатовый пластик серый 2026555 - решение для работы в офисе и дома. Сетчатый материал спинки позволяет креслу дышать, изогнутая форма обеспечивает поддержку спины, а подголовник и механизм качания дают возможность пользователю откинуть спинку кресла и отдохнуть. Стильный дизайн поясничной области подчёркивает обивку кресла, придавая ему утончённость, а также добавит акцент в современный интерьер.



Теги товара: на колесиках, тканевые

Отзывы о товаре Кресло Cactus CS-GMC515-GYGN серый сиденье салатовый сетка/ткань с подголов. крестов. пластик пластик серый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
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Цвет
серый/салатовый
Страна производитель
Китай
Описание
Кресло CACTUS CS-GMC515-GYGN серый сиденье салатовый пластик серый 2026555 - решение для работы в офисе и дома. Сетчатый материал спинки позволяет креслу дышать, изогнутая форма обеспечивает поддержку спины, а подголовник и механизм качания дают возможность пользователю откинуть спинку кресла и отдохнуть. Стильный дизайн поясничной области подчёркивает обивку кресла, придавая ему утончённость, а также добавит акцент в современный интерьер.


Теги товара: на колесиках, тканевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло Cactus CS-GMC515-GYGN серый сиденье салатовый сетка/ткань с подголов. крестов. пластик пластик серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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