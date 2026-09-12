Кресло Cactus CS-GMC515-GY серый сиденье серый сетка/ткань с подголов. крестов. пластик пластик серый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695272
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Офисные кресла
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х59х28
Вес, кг.
11.6
Описание товара Кресло Cactus CS-GMC515-GY серый сиденье серый сетка/ткань с подголов. крестов. пластик пластик серый
Кресло CACTUS CS-GMC515-GY серый пластик серый - решение для работы в офисе и дома. Сетчатый материал спинки позволяет креслу дышать, изогнутая форма обеспечивает поддержку спины, а подголовник и механизм качания дают возможность пользователю откинуть спинку кресла и отдохнуть. Стильный дизайн поясничной области подчёркивает обивку кресла, придавая ему утончённость, а также добавит акцент в современный интерьер.
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Кресло CACTUS CS-GMC515-GY серый пластик серый - решение для работы в офисе и дома. Сетчатый материал спинки позволяет креслу дышать, изогнутая форма обеспечивает поддержку спины, а подголовник и механизм качания дают возможность пользователю откинуть спинку кресла и отдохнуть. Стильный дизайн поясничной области подчёркивает обивку кресла, придавая ему утончённость, а также добавит акцент в современный интерьер.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Кресло Cactus CS-GMC515-GY серый сиденье серый сетка/ткань с подголов. крестов. пластик пластик серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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