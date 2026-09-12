Кресло Cactus CS-CHR-MC03-BKGY черный/серый с подголов. крестов. пластик пластик черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695267
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный/серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х59х29
Вес, кг.
18.5
Описание товара Кресло Cactus CS-CHR-MC03-BKGY черный/серый с подголов. крестов. пластик пластик черный
Кресло CS-CHR-MC03-BKGY с двойной спинкой создано с учетом анатомических особенностей человека. Уникальная спинка повторяет естественные изгибы позвоночника, обеспечивая поддержку сидящему человеку. Как спинка, так и удобный эргономичный подголовник оснащены механизмами индивидуальной настройки. Компактные габариты кресла позволяют использовать CS-CHR-MC03-BKGY для организации рабочего места подростка. Благодаря 2D регулировкам подлокотников, можно настроить кресло под себя и снизить нагрузку на предплечья.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников, до 120 кг
Теги товара: на колесиках, тканевые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
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Цвет
черный/серый
Страна производитель
Китай
Кресло CS-CHR-MC03-BKGY с двойной спинкой создано с учетом анатомических особенностей человека. Уникальная спинка повторяет естественные изгибы позвоночника, обеспечивая поддержку сидящему человеку. Как спинка, так и удобный эргономичный подголовник оснащены механизмами индивидуальной настройки. Компактные габариты кресла позволяют использовать CS-CHR-MC03-BKGY для организации рабочего места подростка. Благодаря 2D регулировкам подлокотников, можно настроить кресло под себя и снизить нагрузку на предплечья.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников, до 120 кг
Теги товара: на колесиках, тканевые
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников, до 120 кг
Теги товара: на колесиках, тканевые
Кресло Cactus CS-CHR-MC03-BKGY черный/серый с подголов. крестов. пластик пластик черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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