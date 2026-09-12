Кресло Cactus CS-CHR-MC01-BK черный сет./эко.кожа с подголов. крестов. пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
сетка/экокожа
Тип установки
на ножках
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695252
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
сетка/экокожа
Тип установки
на ножках
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
87х57х33
Вес, кг.
18
Описание товара Кресло Cactus CS-CHR-MC01-BK черный сет./эко.кожа с подголов. крестов. пластик
Кресло предназначено для дома или офиса. Модель имеет прочную и надежную конструкцию, выдерживающую вес до 120 кг. Подлокотник регулируется в 3х плоскостях, высота спинки кресла фиксируется на пяти разных уровнях. Можно отрегулировать глубину сидения и поясничной опоры для обеспечения дополнительной поддержки. Дышащий материал не позволит испытывать неудобств даже во время долгих рабочих переговоров. Сетка, используемая в изготовлении обивки, неприхотлива в уходе и не требует специальных средств для поддержания чистоты.
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Бренд
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
сетка/экокожа
Тип установки
на ножках
Цвет
черный
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Страна производитель
Китай
Кресло предназначено для дома или офиса. Модель имеет прочную и надежную конструкцию, выдерживающую вес до 120 кг. Подлокотник регулируется в 3х плоскостях, высота спинки кресла фиксируется на пяти разных уровнях. Можно отрегулировать глубину сидения и поясничной опоры для обеспечения дополнительной поддержки. Дышащий материал не позволит испытывать неудобств даже во время долгих рабочих переговоров. Сетка, используемая в изготовлении обивки, неприхотлива в уходе и не требует специальных средств для поддержания чистоты.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Кресло Cactus CS-CHR-MC01-BK черный сет./эко.кожа с подголов. крестов. пластик - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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