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Кресло Cactus CS-CHR-MC01-LGNBK салатовый сиденье черный сетка/ткань с подголов. крестов. пластик подст.для ног купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло Cactus CS-CHR-MC01-LGNBK салатовый сиденье черный сетка/ткань с подголов. крестов. пластик подст.для ног

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Кресло Cactus CS-CHR-MC01-LGNBK салатовый сиденье черный сетка/ткань с подголов. крестов. пластик подст.для ног - фото 1
Кресло Cactus CS-CHR-MC01-LGNBK салатовый сиденье черный сетка/ткань с подголов. крестов. пластик подст.для ног - фото 2
Кресло Cactus CS-CHR-MC01-LGNBK салатовый сиденье черный сетка/ткань с подголов. крестов. пластик подст.для ног - фото 3
Кресло Cactus CS-CHR-MC01-LGNBK салатовый сиденье черный сетка/ткань с подголов. крестов. пластик подст.для ног - фото 4
Кресло Cactus CS-CHR-MC01-LGNBK салатовый сиденье черный сетка/ткань с подголов. крестов. пластик подст.для ног - фото 5
Кресло Cactus CS-CHR-MC01-LGNBK салатовый сиденье черный сетка/ткань с подголов. крестов. пластик подст.для ног - фото 6
Кресло Cactus CS-CHR-MC01-LGNBK салатовый сиденье черный сетка/ткань с подголов. крестов. пластик подст.для ног - фото 7
Кресло Cactus CS-CHR-MC01-LGNBK салатовый сиденье черный сетка/ткань с подголов. крестов. пластик подст.для ног - фото 8
Кресло Cactus CS-CHR-MC01-LGNBK салатовый сиденье черный сетка/ткань с подголов. крестов. пластик подст.для ног - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
сетка/ткань
Тип установки
на ножках
  • Кресло Cactus CS-CHR-MC01-LGNBK салатовый сиденье черный сетка/ткань с подголов. крестов. пластик подст.для ног - фото 1
  • Кресло Cactus CS-CHR-MC01-LGNBK салатовый сиденье черный сетка/ткань с подголов. крестов. пластик подст.для ног - фото 2
  • Кресло Cactus CS-CHR-MC01-LGNBK салатовый сиденье черный сетка/ткань с подголов. крестов. пластик подст.для ног - фото 3
  • Кресло Cactus CS-CHR-MC01-LGNBK салатовый сиденье черный сетка/ткань с подголов. крестов. пластик подст.для ног - фото 4
  • Кресло Cactus CS-CHR-MC01-LGNBK салатовый сиденье черный сетка/ткань с подголов. крестов. пластик подст.для ног - фото 5
  • Кресло Cactus CS-CHR-MC01-LGNBK салатовый сиденье черный сетка/ткань с подголов. крестов. пластик подст.для ног - фото 6
  • Кресло Cactus CS-CHR-MC01-LGNBK салатовый сиденье черный сетка/ткань с подголов. крестов. пластик подст.для ног - фото 7
  • Кресло Cactus CS-CHR-MC01-LGNBK салатовый сиденье черный сетка/ткань с подголов. крестов. пластик подст.для ног - фото 8
  • Кресло Cactus CS-CHR-MC01-LGNBK салатовый сиденье черный сетка/ткань с подголов. крестов. пластик подст.для ног - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695251
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
сетка/ткань
Тип установки
на ножках
Цвет
салатовый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х65х41
Вес, кг.
25.5

Описание товара Кресло Cactus CS-CHR-MC01-LGNBK салатовый сиденье черный сетка/ткань с подголов. крестов. пластик подст.для ног

Кресло CACTUS CS-CHR-MC01-LGNBK салатовый сиденье черный сетка/ткань с подголовником крестовина пластик 1884166 предназначено для работы за компьютером.



Теги товара: тканевые, сетчатые

Отзывы о товаре Кресло Cactus CS-CHR-MC01-LGNBK салатовый сиденье черный сетка/ткань с подголов. крестов. пластик подст.для ног




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
сетка/ткань
Тип установки
на ножках
Цвет
салатовый
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Страна производитель
Китай
Описание
Кресло CACTUS CS-CHR-MC01-LGNBK салатовый сиденье черный сетка/ткань с подголовником крестовина пластик 1884166 предназначено для работы за компьютером.


Теги товара: тканевые, сетчатые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло Cactus CS-CHR-MC01-LGNBK салатовый сиденье черный сетка/ткань с подголов. крестов. пластик подст.для ног - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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