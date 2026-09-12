Кресло Cactus с вибромассажем CS-CHR-OC03M-BR темно-коричневый эко.кожа с подголов. крестов.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кресло Cactus с вибромассажем CS-CHR-OC03M-BR темно-коричневый эко.кожа с подголов. крестов.
Кресло с эффектом массажа подходит для продолжительной сидячей работы в домашних условиях или офисе. Это оптимальный вариант, если приходится ежедневно проводить за компьютером или ноутбуком свыше 6-8 часов в сутки. Благодаря эргономичной конструкции можно полностью сконцентрироваться на выполняемой задаче, не отвлекаясь на боль в спине или усталость ног. Для максимального комфорта предусмотрен механизм качания. Обивка из качественной экокожи легко очищается от загрязнений и не требует дополнительного ухода. Для регулировки высоты используется газовая пружина (газлифт). Достаточно нажать на специальный рычаг, чтобы опустить или поднять сиденье. Крестовина изготовлена из металла, поэтому без проблем способна выдержать длительную нагрузку до 120 кг.
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Теги товара: кожаные, из экокожи, кожаные для руководителей
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Теги товара: кожаные, из экокожи, кожаные для руководителей
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