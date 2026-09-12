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Кресло Cactus с вибромассажем CS-CHR-OC03M-BR темно-коричневый эко.кожа с подголов. крестов. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло Cactus с вибромассажем CS-CHR-OC03M-BR темно-коричневый эко.кожа с подголов. крестов.

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Кресло Cactus с вибромассажем CS-CHR-OC03M-BR темно-коричневый эко.кожа с подголов. крестов. - фото 1
Кресло Cactus с вибромассажем CS-CHR-OC03M-BR темно-коричневый эко.кожа с подголов. крестов. - фото 2
Кресло Cactus с вибромассажем CS-CHR-OC03M-BR темно-коричневый эко.кожа с подголов. крестов. - фото 3
Кресло Cactus с вибромассажем CS-CHR-OC03M-BR темно-коричневый эко.кожа с подголов. крестов. - фото 4
Кресло Cactus с вибромассажем CS-CHR-OC03M-BR темно-коричневый эко.кожа с подголов. крестов. - фото 5
Кресло Cactus с вибромассажем CS-CHR-OC03M-BR темно-коричневый эко.кожа с подголов. крестов. - фото 6
Кресло Cactus с вибромассажем CS-CHR-OC03M-BR темно-коричневый эко.кожа с подголов. крестов. - фото 7
Кресло Cactus с вибромассажем CS-CHR-OC03M-BR темно-коричневый эко.кожа с подголов. крестов. - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Тип установки
на ножках
  • Кресло Cactus с вибромассажем CS-CHR-OC03M-BR темно-коричневый эко.кожа с подголов. крестов. - фото 1
  • Кресло Cactus с вибромассажем CS-CHR-OC03M-BR темно-коричневый эко.кожа с подголов. крестов. - фото 2
  • Кресло Cactus с вибромассажем CS-CHR-OC03M-BR темно-коричневый эко.кожа с подголов. крестов. - фото 3
  • Кресло Cactus с вибромассажем CS-CHR-OC03M-BR темно-коричневый эко.кожа с подголов. крестов. - фото 4
  • Кресло Cactus с вибромассажем CS-CHR-OC03M-BR темно-коричневый эко.кожа с подголов. крестов. - фото 5
  • Кресло Cactus с вибромассажем CS-CHR-OC03M-BR темно-коричневый эко.кожа с подголов. крестов. - фото 6
  • Кресло Cactus с вибромассажем CS-CHR-OC03M-BR темно-коричневый эко.кожа с подголов. крестов. - фото 7
  • Кресло Cactus с вибромассажем CS-CHR-OC03M-BR темно-коричневый эко.кожа с подголов. крестов. - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695250
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Тип установки
на ножках
Цвет
темно-коричневый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
87х58х32
Вес, кг.
18

Описание товара Кресло Cactus с вибромассажем CS-CHR-OC03M-BR темно-коричневый эко.кожа с подголов. крестов.

Кресло с эффектом массажа подходит для продолжительной сидячей работы в домашних условиях или офисе. Это оптимальный вариант, если приходится ежедневно проводить за компьютером или ноутбуком свыше 6-8 часов в сутки. Благодаря эргономичной конструкции можно полностью сконцентрироваться на выполняемой задаче, не отвлекаясь на боль в спине или усталость ног. Для максимального комфорта предусмотрен механизм качания. Обивка из качественной экокожи легко очищается от загрязнений и не требует дополнительного ухода. Для регулировки высоты используется газовая пружина (газлифт). Достаточно нажать на специальный рычаг, чтобы опустить или поднять сиденье. Крестовина изготовлена из металла, поэтому без проблем способна выдержать длительную нагрузку до 120 кг.

Отзывы о товаре Кресло Cactus с вибромассажем CS-CHR-OC03M-BR темно-коричневый эко.кожа с подголов. крестов.




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Тип установки
на ножках
Цвет
темно-коричневый
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Страна производитель
Китай
Описание
Кресло с эффектом массажа подходит для продолжительной сидячей работы в домашних условиях или офисе. Это оптимальный вариант, если приходится ежедневно проводить за компьютером или ноутбуком свыше 6-8 часов в сутки. Благодаря эргономичной конструкции можно полностью сконцентрироваться на выполняемой задаче, не отвлекаясь на боль в спине или усталость ног. Для максимального комфорта предусмотрен механизм качания. Обивка из качественной экокожи легко очищается от загрязнений и не требует дополнительного ухода. Для регулировки высоты используется газовая пружина (газлифт). Достаточно нажать на специальный рычаг, чтобы опустить или поднять сиденье. Крестовина изготовлена из металла, поэтому без проблем способна выдержать длительную нагрузку до 120 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло Cactus с вибромассажем CS-CHR-OC03M-BR темно-коричневый эко.кожа с подголов. крестов. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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