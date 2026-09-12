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Кресло игровое A4Tech Bloody GC-780 черный сиденье черный кожзам с подголов. крестов. металл черный пластик черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло игровое A4Tech Bloody GC-780 черный сиденье черный кожзам с подголов. крестов. металл черный пластик черный

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Кресло игровое A4Tech Bloody GC-780 черный сиденье черный кожзам с подголов. крестов. металл черный пластик черный - фото 1
Кресло игровое A4Tech Bloody GC-780 черный сиденье черный кожзам с подголов. крестов. металл черный пластик черный - фото 2
Кресло игровое A4Tech Bloody GC-780 черный сиденье черный кожзам с подголов. крестов. металл черный пластик черный - фото 3
Кресло игровое A4Tech Bloody GC-780 черный сиденье черный кожзам с подголов. крестов. металл черный пластик черный - фото 4
Кресло игровое A4Tech Bloody GC-780 черный сиденье черный кожзам с подголов. крестов. металл черный пластик черный - фото 5
Кресло игровое A4Tech Bloody GC-780 черный сиденье черный кожзам с подголов. крестов. металл черный пластик черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
кожзам
Тип установки
на ножках
  • Кресло игровое A4Tech Bloody GC-780 черный сиденье черный кожзам с подголов. крестов. металл черный пластик черный - фото 1
  • Кресло игровое A4Tech Bloody GC-780 черный сиденье черный кожзам с подголов. крестов. металл черный пластик черный - фото 2
  • Кресло игровое A4Tech Bloody GC-780 черный сиденье черный кожзам с подголов. крестов. металл черный пластик черный - фото 3
  • Кресло игровое A4Tech Bloody GC-780 черный сиденье черный кожзам с подголов. крестов. металл черный пластик черный - фото 4
  • Кресло игровое A4Tech Bloody GC-780 черный сиденье черный кожзам с подголов. крестов. металл черный пластик черный - фото 5
  • Кресло игровое A4Tech Bloody GC-780 черный сиденье черный кожзам с подголов. крестов. металл черный пластик черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695248
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
кожзам
Тип установки
на ножках
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х66х31
Вес, кг.
19

Описание товара Кресло игровое A4Tech Bloody GC-780 черный сиденье черный кожзам с подголов. крестов. металл черный пластик черный

Дизайн и конструкция кресел обеспечивают максимальный комфорт во время игры, снижают нагрузку на спину и способствуют поддержке осанки.

Отзывы о товаре Кресло игровое A4Tech Bloody GC-780 черный сиденье черный кожзам с подголов. крестов. металл черный пластик черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
кожзам
Тип установки
на ножках
Цвет
черный
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Страна производитель
Китай
Описание
Дизайн и конструкция кресел обеспечивают максимальный комфорт во время игры, снижают нагрузку на спину и способствуют поддержке осанки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло игровое A4Tech Bloody GC-780 черный сиденье черный кожзам с подголов. крестов. металл черный пластик черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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