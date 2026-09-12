Кресло игровое A4Tech Bloody GC-870 черный/красный ромбик эко.кожа с подголов. крестов. металл
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Тип установки
на ножках
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695247
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Тип установки
на ножках
Цвет
черный/красный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
88х68х40
Вес, кг.
18.2
Описание товара Кресло игровое A4Tech Bloody GC-870 черный/красный ромбик эко.кожа с подголов. крестов. металл
Любой геймер будет в восторге от игрового кресла A4TECH Bloody GC-870. Данная модель имеет подлокотники, механизм качания с вертикальной фиксацией. Кресло предусматривает ограничение по весу в 150 кг, а благодаря эргономичным колесикам оно будет устойчиво стоять на любой поверхности.
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Теги товара: кожаные, из экокожи, кожаные для руководителей
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Бренд
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Тип установки
на ножках
Цвет
черный/красный
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Страна производитель
Китай
Любой геймер будет в восторге от игрового кресла A4TECH Bloody GC-870. Данная модель имеет подлокотники, механизм качания с вертикальной фиксацией. Кресло предусматривает ограничение по весу в 150 кг, а благодаря эргономичным колесикам оно будет устойчиво стоять на любой поверхности.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: кожаные, из экокожи, кожаные для руководителей
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: кожаные, из экокожи, кожаные для руководителей
Кресло игровое A4Tech Bloody GC-870 черный/красный ромбик эко.кожа с подголов. крестов. металл - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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