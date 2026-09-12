Кресло руководителя Cactus CS-LBK-MILANO кожа с подголов. крестов. алюминий
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Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
алюминий
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
натуральная кожа
Тип установки
на ножках
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695234
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
алюминий
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
натуральная кожа
Тип установки
на ножках
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.1х0.7х0.65
Вес, кг.
28.5
Описание товара Кресло руководителя Cactus CS-LBK-MILANO кожа с подголов. крестов. алюминий
Внешний вид кресла CS-LBK-MILANO отличается от остальных своими четкими лаконичными линями и основательностью. Строгая высокая спинка, фиксированный подголовник, комфортное широкое сиденье и устойчивая крестовина из алюминия – все эти сбалансированные детали обеспечат комфорт самому притязательному пользователю. Это кресло подчеркнет статус своего обладателя и неизменно сможет украсить интерьер любого офисного пространства.
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Бренд
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
алюминий
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
натуральная кожа
Тип установки
на ножках
Цвет
серый
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Страна производитель
Китай
Внешний вид кресла CS-LBK-MILANO отличается от остальных своими четкими лаконичными линями и основательностью. Строгая высокая спинка, фиксированный подголовник, комфортное широкое сиденье и устойчивая крестовина из алюминия – все эти сбалансированные детали обеспечат комфорт самому притязательному пользователю. Это кресло подчеркнет статус своего обладателя и неизменно сможет украсить интерьер любого офисного пространства.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг
Теги товара: кожаные, кожаные для руководителей, серые
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг
Теги товара: кожаные, кожаные для руководителей, серые
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