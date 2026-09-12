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Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 35 кг. VESA 75х75-400х400, 32"-55", черный, SONNEN, 455946 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 35 кг. VESA 75х75-400х400, 32"-55", черный, SONNEN, 455946

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Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 35 кг. VESA 75х75-400х400, 32&quot;-55&quot;, черный, SONNEN, 455946 - фото 1
Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 35 кг. VESA 75х75-400х400, 32&quot;-55&quot;, черный, SONNEN, 455946 - фото 2
Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 35 кг. VESA 75х75-400х400, 32&quot;-55&quot;, черный, SONNEN, 455946 - фото 3
Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 35 кг. VESA 75х75-400х400, 32&quot;-55&quot;, черный, SONNEN, 455946 - фото 4
Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 35 кг. VESA 75х75-400х400, 32&quot;-55&quot;, черный, SONNEN, 455946 - фото 5
Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 35 кг. VESA 75х75-400х400, 32&quot;-55&quot;, черный, SONNEN, 455946 - фото 6
Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 35 кг. VESA 75х75-400х400, 32&quot;-55&quot;, черный, SONNEN, 455946 - фото 7
Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 35 кг. VESA 75х75-400х400, 32&quot;-55&quot;, черный, SONNEN, 455946 - фото 8
Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 35 кг. VESA 75х75-400х400, 32&quot;-55&quot;, черный, SONNEN, 455946 - фото 9
Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 35 кг. VESA 75х75-400х400, 32&quot;-55&quot;, черный, SONNEN, 455946 - фото 10
Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 35 кг. VESA 75х75-400х400, 32&quot;-55&quot;, черный, SONNEN, 455946 - фото 11
Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 35 кг. VESA 75х75-400х400, 32&quot;-55&quot;, черный, SONNEN, 455946 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Расстояние от стены (потолка), мм
464
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
35
Совместимость с креплением VESA
75x75, 100x100, 100x200, 200x100, 200x200, 300x300, 400x400
  • Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 35 кг. VESA 75х75-400х400, 32&quot;-55&quot;, черный, SONNEN, 455946 - фото 1
  • Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 35 кг. VESA 75х75-400х400, 32&quot;-55&quot;, черный, SONNEN, 455946 - фото 2
  • Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 35 кг. VESA 75х75-400х400, 32&quot;-55&quot;, черный, SONNEN, 455946 - фото 3
  • Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 35 кг. VESA 75х75-400х400, 32&quot;-55&quot;, черный, SONNEN, 455946 - фото 4
  • Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 35 кг. VESA 75х75-400х400, 32&quot;-55&quot;, черный, SONNEN, 455946 - фото 5
  • Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 35 кг. VESA 75х75-400х400, 32&quot;-55&quot;, черный, SONNEN, 455946 - фото 6
  • Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 35 кг. VESA 75х75-400х400, 32&quot;-55&quot;, черный, SONNEN, 455946 - фото 7
  • Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 35 кг. VESA 75х75-400х400, 32&quot;-55&quot;, черный, SONNEN, 455946 - фото 8
  • Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 35 кг. VESA 75х75-400х400, 32&quot;-55&quot;, черный, SONNEN, 455946 - фото 9
  • Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 35 кг. VESA 75х75-400х400, 32&quot;-55&quot;, черный, SONNEN, 455946 - фото 10
  • Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 35 кг. VESA 75х75-400х400, 32&quot;-55&quot;, черный, SONNEN, 455946 - фото 11
  • Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 35 кг. VESA 75х75-400х400, 32&quot;-55&quot;, черный, SONNEN, 455946 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695220
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
464
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
35
Совместимость с креплением VESA
75x75, 100x100, 100x200, 200x100, 200x200, 300x300, 400x400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.15х0.09х0.07
Вес, кг.
2.86

Описание товара Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 35 кг. VESA 75х75-400х400, 32"-55", черный, SONNEN, 455946

Кронштейн для телевизора представляет собой металлическую конструкцию, которая используется для подвешивания техники. Такие крепления позволяют регулировать расположение устройства, делая его просмотр удобным для каждого из смотрящих. Кронштейн-крепление для ТВ SONNEN оснащен универсальным креплением международного стандарта VESA, которое надежно удержит как экран ТВ, так и монитор компьютера диаметром 32 - 55". Конструкция кронштейна выдерживает нагрузку до 35 кг. За счет широкого диапазона крепежных отверстий и крепкой надежной конструкции, изделие подходит для большинства моделей телевизоров, поддерживающих стандарт крепления VESA.Поворотно-наклонная конструкция кронштейна обладает широкими возможностями регулировки: позволяет наклонять экран на 5° вверх и 15° вниз, поворачивать на 90° вправо и влево, выдвигать от стены на расстояние 60 - 464 мм. Все это поможет Вам подобрать оптимальный угол обзора для вашего комфорта. Наличие кабель-канала поможет решить проблему "лишних" проводов и придаст конструкции эстетичный внешний вид. Кронштейн изготовлен из высококачественной стали, что делает его невероятно износостойким и значительно продлевает срок его службы. А черный цвет изделия делает его стильным и позволяет вписаться в любой интерьер. В комплект поставки кронштейна SONNEN входят все необходимые крепления для настенной инсталляции и подробная инструкция. Это поможет сделать процесс монтажа легким и быстрым. Рекомендуемая поставщиком минимальная диагональ экрана: 32 ". Рекомендуемая поставщиком максимальная диагональ экрана: 55 ". Место крепления кронштейна: к стене. Максимальный вес нагрузки: 35 кг. Количество степеней свободы: "3". Стандарт размеров крепления (VESA): 100x100, 100x200, 200x200, 200х100, 300x300, 400x400, 75x75. Серия: krtv1. Кабель-канал: да. Тип регулировки: наклон, поворот. Угол поворота ответной части: 90 °. Угол наклона вверх: 5 °. Угол наклона вниз: 15 °. Регулировка расстояния до стены/потолка: да. Минимальное расстояние от стены/потолка: 60 мм. Максимальное расстояние от стены/потолка: 464 мм. Цвет: черный

Отзывы о товаре Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 35 кг. VESA 75х75-400х400, 32"-55", черный, SONNEN, 455946




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
464
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
35
Совместимость с креплением VESA
75x75, 100x100, 100x200, 200x100, 200x200, 300x300, 400x400
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн для телевизора представляет собой металлическую конструкцию, которая используется для подвешивания техники. Такие крепления позволяют регулировать расположение устройства, делая его просмотр удобным для каждого из смотрящих. Кронштейн-крепление для ТВ SONNEN оснащен универсальным креплением международного стандарта VESA, которое надежно удержит как экран ТВ, так и монитор компьютера диаметром 32 - 55". Конструкция кронштейна выдерживает нагрузку до 35 кг. За счет широкого диапазона крепежных отверстий и крепкой надежной конструкции, изделие подходит для большинства моделей телевизоров, поддерживающих стандарт крепления VESA.Поворотно-наклонная конструкция кронштейна обладает широкими возможностями регулировки: позволяет наклонять экран на 5° вверх и 15° вниз, поворачивать на 90° вправо и влево, выдвигать от стены на расстояние 60 - 464 мм. Все это поможет Вам подобрать оптимальный угол обзора для вашего комфорта. Наличие кабель-канала поможет решить проблему "лишних" проводов и придаст конструкции эстетичный внешний вид. Кронштейн изготовлен из высококачественной стали, что делает его невероятно износостойким и значительно продлевает срок его службы. А черный цвет изделия делает его стильным и позволяет вписаться в любой интерьер. В комплект поставки кронштейна SONNEN входят все необходимые крепления для настенной инсталляции и подробная инструкция. Это поможет сделать процесс монтажа легким и быстрым. Рекомендуемая поставщиком минимальная диагональ экрана: 32 ". Рекомендуемая поставщиком максимальная диагональ экрана: 55 ". Место крепления кронштейна: к стене. Максимальный вес нагрузки: 35 кг. Количество степеней свободы: "3". Стандарт размеров крепления (VESA): 100x100, 100x200, 200x200, 200х100, 300x300, 400x400, 75x75. Серия: krtv1. Кабель-канал: да. Тип регулировки: наклон, поворот. Угол поворота ответной части: 90 °. Угол наклона вверх: 5 °. Угол наклона вниз: 15 °. Регулировка расстояния до стены/потолка: да. Минимальное расстояние от стены/потолка: 60 мм. Максимальное расстояние от стены/потолка: 464 мм. Цвет: черный
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Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 35 кг. VESA 75х75-400х400, 32"-55", черный, SONNEN, 455946 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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