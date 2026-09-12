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Радиатор масляный Sonnen DFB-07BS, 7 секций, 1500 Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Радиатор масляный Sonnen DFB-07BS, 7 секций, 1500 Вт

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Обогреватель масляный ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ SONNEN DFB-07BS, 1500 Вт, 7 секций, 5 МАСЛОКАНАЛОВ, 455312
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695215
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип товара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х37х14
Вес, кг.
7.71

Описание товара Радиатор масляный Sonnen DFB-07BS, 7 секций, 1500 Вт

Радиатор масляный Sonnen DFB-07BS, 7 секций, 1500 Вт

Отзывы о товаре Радиатор масляный Sonnen DFB-07BS, 7 секций, 1500 Вт




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Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип товара
Страна производитель
Китай
Описание
Радиатор масляный Sonnen DFB-07BS, 7 секций, 1500 Вт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиатор масляный Sonnen DFB-07BS, 7 секций, 1500 Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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