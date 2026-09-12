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Обогреватель-конвектор CENTEK CT-6125, 2000 Вт, 3 режима работы, белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Обогреватель-конвектор CENTEK CT-6125, 2000 Вт, 3 режима работы, белый

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Обогреватель-конвектор CENTEK CT-6125, 2000 Вт, 3 режима работы, белый - фото 1
Обогреватель-конвектор CENTEK CT-6125, 2000 Вт, 3 режима работы, белый - фото 2
Обогреватель-конвектор CENTEK CT-6125, 2000 Вт, 3 режима работы, белый - фото 3
Обогреватель-конвектор CENTEK CT-6125, 2000 Вт, 3 режима работы, белый - фото 4
Обогреватель-конвектор CENTEK CT-6125, 2000 Вт, 3 режима работы, белый - фото 5
Обогреватель-конвектор CENTEK CT-6125, 2000 Вт, 3 режима работы, белый - фото 6
Обогреватель-конвектор CENTEK CT-6125, 2000 Вт, 3 режима работы, белый - фото 7
Обогреватель-конвектор CENTEK CT-6125, 2000 Вт, 3 режима работы, белый - фото 8
Обогреватель-конвектор CENTEK CT-6125, 2000 Вт, 3 режима работы, белый - фото 9
Обогреватель-конвектор CENTEK CT-6125, 2000 Вт, 3 режима работы, белый - фото 10
Обогреватель-конвектор CENTEK CT-6125, 2000 Вт, 3 режима работы, белый - фото 11
Обогреватель-конвектор CENTEK CT-6125, 2000 Вт, 3 режима работы, белый - фото 12
Обогреватель-конвектор CENTEK CT-6125, 2000 Вт, 3 режима работы, белый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
  • Обогреватель-конвектор CENTEK CT-6125, 2000 Вт, 3 режима работы, белый - фото 1
  • Обогреватель-конвектор CENTEK CT-6125, 2000 Вт, 3 режима работы, белый - фото 2
  • Обогреватель-конвектор CENTEK CT-6125, 2000 Вт, 3 режима работы, белый - фото 3
  • Обогреватель-конвектор CENTEK CT-6125, 2000 Вт, 3 режима работы, белый - фото 4
  • Обогреватель-конвектор CENTEK CT-6125, 2000 Вт, 3 режима работы, белый - фото 5
  • Обогреватель-конвектор CENTEK CT-6125, 2000 Вт, 3 режима работы, белый - фото 6
  • Обогреватель-конвектор CENTEK CT-6125, 2000 Вт, 3 режима работы, белый - фото 7
  • Обогреватель-конвектор CENTEK CT-6125, 2000 Вт, 3 режима работы, белый - фото 8
  • Обогреватель-конвектор CENTEK CT-6125, 2000 Вт, 3 режима работы, белый - фото 9
  • Обогреватель-конвектор CENTEK CT-6125, 2000 Вт, 3 режима работы, белый - фото 10
  • Обогреватель-конвектор CENTEK CT-6125, 2000 Вт, 3 режима работы, белый - фото 11
  • Обогреватель-конвектор CENTEK CT-6125, 2000 Вт, 3 режима работы, белый - фото 12
  • Обогреватель-конвектор CENTEK CT-6125, 2000 Вт, 3 режима работы, белый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695214
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Характеристики

Бренд
Centek
Тип товара
Конвекторы
Комплектация
конвектор, комплект ножек, монтажный комплект, документация, упаковка
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка мощности
есть
Регулировка температуры/Термостат
Да
Страна производства
Китай
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х42х15
Вес, кг.
4.8

Описание товара Обогреватель-конвектор CENTEK CT-6125, 2000 Вт, 3 режима работы, белый

Конвектор Centek CT-6125 является компактным, мощным и надежным источником обогрева помещений. Игольчатый нагревательный элемент быстро прогревает воздух всего помещения. Режим мощности и плавная регулировка температуры настраиваются при помощи поворотных механических переключателей. С боковых сторон прибора имеются ручки для удобного перемещения. А в комплекте поставляются устойчивые ножки-опоры для напольной установки. В случае перегрева конвектор Centek CT-6125 автоматически отключается, что гарантирует высокую безопасность в процессе эксплуатации.

Отзывы о товаре Обогреватель-конвектор CENTEK CT-6125, 2000 Вт, 3 режима работы, белый




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Характеристики
Бренд
Centek
Тип товара
Конвекторы
Комплектация
конвектор, комплект ножек, монтажный комплект, документация, упаковка
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка мощности
есть
Регулировка температуры/Термостат
Да
Страна производства
Китай
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Описание
Конвектор Centek CT-6125 является компактным, мощным и надежным источником обогрева помещений. Игольчатый нагревательный элемент быстро прогревает воздух всего помещения. Режим мощности и плавная регулировка температуры настраиваются при помощи поворотных механических переключателей. С боковых сторон прибора имеются ручки для удобного перемещения. А в комплекте поставляются устойчивые ножки-опоры для напольной установки. В случае перегрева конвектор Centek CT-6125 автоматически отключается, что гарантирует высокую безопасность в процессе эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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