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Обогреватель-конвектор SONNEN Y-01S, 2000 Вт, 3 режима работы, белый/черный, 455309 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Обогреватель-конвектор SONNEN Y-01S, 2000 Вт, 3 режима работы, белый/черный, 455309

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Обогреватель-конвектор SONNEN Y-01S, 2000 Вт, 3 режима работы, белый/черный, 455309 - фото 1
Обогреватель-конвектор SONNEN Y-01S, 2000 Вт, 3 режима работы, белый/черный, 455309 - фото 2
Обогреватель-конвектор SONNEN Y-01S, 2000 Вт, 3 режима работы, белый/черный, 455309 - фото 3
Обогреватель-конвектор SONNEN Y-01S, 2000 Вт, 3 режима работы, белый/черный, 455309 - фото 4
Обогреватель-конвектор SONNEN Y-01S, 2000 Вт, 3 режима работы, белый/черный, 455309 - фото 5
Обогреватель-конвектор SONNEN Y-01S, 2000 Вт, 3 режима работы, белый/черный, 455309 - фото 6
Обогреватель-конвектор SONNEN Y-01S, 2000 Вт, 3 режима работы, белый/черный, 455309 - фото 7
Обогреватель-конвектор SONNEN Y-01S, 2000 Вт, 3 режима работы, белый/черный, 455309 - фото 8
Обогреватель-конвектор SONNEN Y-01S, 2000 Вт, 3 режима работы, белый/черный, 455309 - фото 9
Обогреватель-конвектор SONNEN Y-01S, 2000 Вт, 3 режима работы, белый/черный, 455309 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
  • Обогреватель-конвектор SONNEN Y-01S, 2000 Вт, 3 режима работы, белый/черный, 455309 - фото 1
  • Обогреватель-конвектор SONNEN Y-01S, 2000 Вт, 3 режима работы, белый/черный, 455309 - фото 2
  • Обогреватель-конвектор SONNEN Y-01S, 2000 Вт, 3 режима работы, белый/черный, 455309 - фото 3
  • Обогреватель-конвектор SONNEN Y-01S, 2000 Вт, 3 режима работы, белый/черный, 455309 - фото 4
  • Обогреватель-конвектор SONNEN Y-01S, 2000 Вт, 3 режима работы, белый/черный, 455309 - фото 5
  • Обогреватель-конвектор SONNEN Y-01S, 2000 Вт, 3 режима работы, белый/черный, 455309 - фото 6
  • Обогреватель-конвектор SONNEN Y-01S, 2000 Вт, 3 режима работы, белый/черный, 455309 - фото 7
  • Обогреватель-конвектор SONNEN Y-01S, 2000 Вт, 3 режима работы, белый/черный, 455309 - фото 8
  • Обогреватель-конвектор SONNEN Y-01S, 2000 Вт, 3 режима работы, белый/черный, 455309 - фото 9
  • Обогреватель-конвектор SONNEN Y-01S, 2000 Вт, 3 режима работы, белый/черный, 455309 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695207
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип товара
Конвектор
Комплектация
обогреватель, ножки, инструкция, упаковка
Мощность обогрева
2 кВт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный
Длина провода, м
1.7
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
20 кв. м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х44х14
Вес, кг.
3.05

Описание товара Обогреватель-конвектор SONNEN Y-01S, 2000 Вт, 3 режима работы, белый/черный, 455309

Стильный и эргономичный обогреватель-конвектор SONNEN Y-1S незаменим для создания комфортной температуры дома и в офисе. Обогреватель оснащен спиральным нагревательным элементом мощностью 2000 Вт. Предназначен для быстрого обогрева помещения площадью до 20 м2. Оснащен датчиком защиты от перегрева. Три режима работы обогревателя и встроенный механический термостат помогут подобрать оптимальную температуру воздуха.



Теги товара: напольные

Отзывы о товаре Обогреватель-конвектор SONNEN Y-01S, 2000 Вт, 3 режима работы, белый/черный, 455309




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип товара
Конвектор
Комплектация
обогреватель, ножки, инструкция, упаковка
Мощность обогрева
2 кВт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный
Длина провода, м
1.7
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
20 кв. м
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный и эргономичный обогреватель-конвектор SONNEN Y-1S незаменим для создания комфортной температуры дома и в офисе. Обогреватель оснащен спиральным нагревательным элементом мощностью 2000 Вт. Предназначен для быстрого обогрева помещения площадью до 20 м2. Оснащен датчиком защиты от перегрева. Три режима работы обогревателя и встроенный механический термостат помогут подобрать оптимальную температуру воздуха.


Теги товара: напольные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Обогреватель-конвектор SONNEN Y-01S, 2000 Вт, 3 режима работы, белый/черный, 455309 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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