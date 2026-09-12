Обогреватель-конвектор SONNEN Y-02S, 1500 Вт, 3 режима работы, белый/черный, 453494
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695206
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конвектор
Комплектация
обогреватель, ножки, инструкция, упаковка
Мощность обогрева
1.5 кВт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный
Длина провода, м
1.4
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
15 кв. м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х36х13
Вес, кг.
2.13
Описание товара Обогреватель-конвектор SONNEN Y-02S, 1500 Вт, 3 режима работы, белый/черный, 453494
Стильный и эргономичный обогреватель-конвектор SONNEN Y-02S незаменим для создания комфортной температуры дома и в офисе. Обогреватель оснащен спиральным нагревательным элементом мощностью 1500 Вт. Предназначен для быстрого обогрева помещения площадью до 15 м2. Оснащен датчиком защиты от перегрева. Три режима работы обогревателя и встроенный механический термостат помогут подобрать оптимальную температуру воздуха.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
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Бренд
Тип товара
Конвектор
Комплектация
обогреватель, ножки, инструкция, упаковка
Мощность обогрева
1.5 кВт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный
Длина провода, м
1.4
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Да
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Рекомендуемая площадь обогрева
15 кв. м
Страна производитель
Китай
Стильный и эргономичный обогреватель-конвектор SONNEN Y-02S незаменим для создания комфортной температуры дома и в офисе. Обогреватель оснащен спиральным нагревательным элементом мощностью 1500 Вт. Предназначен для быстрого обогрева помещения площадью до 15 м2. Оснащен датчиком защиты от перегрева. Три режима работы обогревателя и встроенный механический термостат помогут подобрать оптимальную температуру воздуха.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Обогреватель-конвектор SONNEN Y-02S, 1500 Вт, 3 режима работы, белый/черный, 453494 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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